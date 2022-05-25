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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية تتلقى خطابا من الزمالك حول نقل مبارياته للدفاع الجوي

صدى البلد

تلقت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم اليوم خطابا من نادي الزمالك بخصوص طلب تغيير ملعب مباريات الفريق الاول الى استاد الدفاع الجوي فى الدور الثاني من مسابقة الدوري بدلا من استاد القاهرة.

وقامت الرابطة بإرسال خطاب رسمي إلى الأمانة العامة لوزارة الدفاع لاستطلاع الرأي والحصول على الموافقة اللازمة .

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على نشر بيان من خلال الموقع الرسمي للنادي ردا على تصريحات لجنة الأندية بعدم إرسال النادي أي خطابات بنقل مبارياته في الدور الثاني. 

وجاء نص البيان كالتالي:

 في موقف غريب وغير مفهوم خرج بعض الأشخاص خلال الساعات الماضية يرددون أن نادي الزمالك لم يخاطب رابطة الأندية من أجل نقل مبارياته في الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022، وكذلك ببطولة كأس مصر من استاد القاهرة إلى ملعب الدفاع الجوي.

وردا على هذه الادعاءات الكاذبة ننشر الخطاب المرسل من نادي الزمالك الي لجنة الأندية لنقل مباريات نادي الزمالك من استاد القاهرة الي ملعب الدفاع الجوي "30 يونيو " والذي تم إرساله منذ أربعة عشر يوما بتاريخ 11 مايو 2022.

وهذا الخطاب يكذب الادعاء أن الزمالك لم يخاطب لجنة الأندية لنقل مبارياته من استاد القاهرة إلى ملعب الدفاع الجوي.

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