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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ألقياه في الترعة.. مصرع شاب في الشرقية والأمن يضبط المتهمين

صدى البلد

حالة من الحزن سيطرت على أهالي  المئات من قرية غزالة التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، عقب تشييع جنازة عامل نظافة لقي حتفه غارقًا على يد شابين ألقياه في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بمدينة الزقازيق وأكد الأهالي ان الفقيد كان يتمتع بالطيبة.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد ورود بلاغ بسقوط شاب غارقًا في مياه ترعة بحر مويس على يد شابين اثنين بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية غرق المجني عليه "محمود .ب"، 25 سنة عامل نظافة، مقيم في قرية غزالة التابعة لمركز شرطة الزقازيق، وذلك على يد شابين.

 

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقر الأول بأنهما قد نشبت مشادة بينهما وبين المجني عليه إثر معاكسته خطيبة أحدهما، وعلى أثر ذلك حملاه وألقياه في مياه الترعة ليلقى مصرعه غارقًا.

 

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تم انتشال الجثة وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

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