يوسف الحسينى أثناء الحديث عن بطلة مصرية بفرنسا: ما شاء الله نمسك الخشب

قال الإعلامي يوسف الحسينى، إن الجميع سعيد بوجود أبطال لمصر بالخارج، ويرفعون علم مصر، وعلى رأسهم العالمي محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى، وليفربول الإنجليزي، و محمد النني، لاعب الأرسنال الإنجليزي، و المصرية مروة عيد عبد الملك لاعبة نيس الفرنسي.

وتابع الحسيني:" ما شاء الله نمسك الخشب، و بالفعل قام بالإمساك بالخشب على الهواء.. عندما تحدث عن البطولات التى تحققها مروة فى الدوري الفرنسي، وحصولها على لقب الهدافة".

وقد قالت المصرية مروة عيد عبد الملك لاعبة نيس الفرنسي، إنها فازت بلقب هداف الدوري الفرنسي لكرة اليد بـ 143 هدف خلال 22 مباراة، ومرشحة لـ جائزة أفضل لاعبة فى الدوري بالتصويت.

وأضافت مروة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أنه فى الفريق من عام 2015، ومحترفة منذ عام 2010.

ولفتت إلى أنها مستمرة فى فرنسا، وأنها بدأت الاحتراف فى درجة ثالثة، وبعد ذلك انتقلت لـ الدرجة الثانية، وبعد ذلك انتقلت لـ فريق نيس منذ 7 سنوات.

وأشارت إلى أنها قامت بالتوقيع لـ نيس لمدة 3 سنوات،

وأوضحت أنها سعيدة باللعب بالدوري الفرنسي، وتلعب مع أفضل لاعبي العالم، ولديها اسم بالدوري الفرنسي، و الجميع يعلمها.

وكشفت أن مصر تتغير لـ الأفضل، ونحن نمثل مصر فى الخارج، وأعربت عن سعادتها بذكر أى مصري أو مصرية فى الصحف الخارجية.

وأوضحت أن الجميع فخور كونه من مصر، و الجميع يسعى لتحقيق الأفضل من اجل مصر، ورفع اسم مصر فى العالم.