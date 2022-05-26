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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثروت سويلم: الرابطة لم تظلم الأهلي بشأن ضغط مباريات الدوري.. فيديو

النادي الأهلي
النادي الأهلي

كشف اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عن حقيقة تعرض النادى الأهلي إلى الظلم فى بطولة الدورى الممتاز قبل مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي يوم الإثنين المقبل.

 

قال اللواء ثروت سويلم عبر تصريحات تليفزيونية: نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة عماد متعب والرابطة كلها أهلاوية ولم يتعرض النادي الأهلي إلى الظلم بشأن ضغط مباريات الدوري الممتاز.

 

 

أضاف: قبل انطلاق المسابقات ناقشت رابطة الأندية المحترفة ضغط المباريات وإدارة المسابقات القائمين عليها على أعلي مستوى وكافة الأندية تعلم جيدا أنه سيكون هناك خوض للمباريات كل 3 أيام.

 

استطرد : لا يوجد أي ضغط على النادي الاهلي فى مباريات المسابقة المحلية قبل خوض مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا وإدارة المسابقات بذلت مجهودا كبيرا في ظل الارتباطات العديدة الإفريقية وكأس العالم للأندية وارتباطات منتخب مصر الأول.

 

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مع نظيره فريق الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

 

وأسندت شبكة قنوات بى ان سبورت الرياضية التعليق على مباراة الأهلي والوداد البيضاوى المغربي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى المعلق الرياضي التونسي الشهير رؤوف خليف معلق لمباراة وذلك على قناة BEIN SPORTS 1 PREMIUM فى تمام التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

 

وصول بعثة الأهلي إلى المغرب

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، منذ قليل إلى مطار محمد الخامس بالمغرب، وذلك بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ٦ ساعات من أجل خوض نهائى دورى أبطال إفريقيا.

 

وتغادر بعثة الفريق، بعد قليل، مطار محمد الخامس بالعاصمة المغربية في طريقها إلى فندق الإقامة.

 

وتضم قائمة الفريق التي أعلن عنها بيتسو موسيماني المدير الفني عصر اليوم، ٢٨ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

 

واختتم الأهلي تدريباته في القاهرة حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة، استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال.

 

يذكر أن وليد الركراكي، المدير الفني لنادي الوداد المغربي، تحدث عن مباراة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وقال في تصريحات عبر صحيفة “المنتخب” المغربية: “يعلم الجميع كما تصفه الصحافة وحش أو غول أو فريق القرن بالقارة، أننا سنواجه هذا النادي الكبير وهو ذلك بالفوز بـ 10 بطولات والأكثر تتويجا بمصر وأفريقيا وربما على مستوى العالم”.

 

وتابع:"الأهلي لديه ميزانية أكبر منا ونجوم دوليون وتاريخ كبير ومدرب يصنف الأفضل حاليا بالقارة فماذا بعد؟".

 

وأضاف: “بعد كل هذه المعطيات الأهلي الأوفر حظا للفوز باللقب ولو لعب بالدار البيضاء، لو حدث العكس وتوجنا ستكون فقط مفاجأة وسنجتهد قدر الإمكان لنعزز فرص هذه المفاجأة”. 

 

واختتم: “لا ضغط على اللاعبين، الأهلي هو من حاول ممارسة الضغط علينا طيلة أسبوعين بقصة الملعب، الملعب ليس امتيازا والأهلي مرشح دائم، لكننا لن نستسلم لصناعة المفاجأة”.

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