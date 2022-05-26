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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صناع فيلم برا المنهج في المركز الكاثوليكي للسينما.. صور

صدى البلد

عرض امس فيلم "برا المنهج" ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، واقيمت ندوة بحضور مخرج الفيلم عمرو سلامة والموسيقار راجح داوود والطفل عمر شريف والمونتير أحمد يسري، وأدار الندوة الناقد الفني كمال رمزي

وكان قد كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال في دورته السبعين الفنان محمد صبحي وتم منحه جائزة  " الأب يوسف مظلوم" بإجماع اللجنة العليا للمهرجان.

حرص صبحي على إلقاء كلمة وقال": تكرمت قبل ذلك في المركز الكاثوليكي ولكن هذا التكريم بالتحديد ملأني فرحة لانها بإسم يوسف مظلوم، ومن ٧٠ سنة كام لدي ٤ سنين لذلك فخور بالتكريم هنا".

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وتابع": الأب يوسف مظلوم حرص على حضور عرض لي وانا في الجامعة وتعجب من عدم عرض المسرحية في مسارح وسط البلد، فجئت الي المركز الكاثوليكي قمت بعمل بروفات على المسرح هنا ووافق على تعديلاتي في المسرح لذلك الأب مظلوم له فضل على في تقديم هاملت ولن أنسى ما فعله معي ولا أنسى جميله".

وابدي سعادته بمقابلته للفنان خالد الصاوي بالمركز الكاثوليكي  حيث يحضر الأخير لندوة فيلمه للإيجار الذي يعرض ضمن عروض المهرجان.

باسم يوسف خالد الصاوي عمرو سلامة محمد صبحي راجح داوود الموسيقار راجح داوود

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