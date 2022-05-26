علق على الهدف الأجمل في تاريخ الأهلي.. من هو معلق مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ؟

في الوقت الذي انقطعت فيه سبُل الأهلاوية وعاندهم الحظ ووقف ضد وصولهم للمرمى دفاع الصفاقسي المستميت وعارضة الفريق التي أبت الاستجابة لرغبات متعب وفلافيو وأبو تريكة، كان للدقائق الأخيرة رأي آخر وحاسم.

مع تسديدة أبو تريكة التي انطلقت من يسراه إلى شباك حارس الصفاقسي، فيما وُصف بالهدف الأجمل في تاريخ الأهلي مناصفة مع ضربة أفشة القاضية، صدح بالهدف المعلق التونسي رؤوف خليف الذي لم يكن حينها يملك سوى التعليق والحماسة وعدم الإنحياو لأبناء بلده ومواطنيه من لاعبي الصفاقسي.

ذكرى رؤوف خليف مع الأهلاوية ستظل الأجمل بين جمهور الأهلي والمعلق المخضرم الذي أطرب الملايين بصوته وتوصيفاته للأهداف وعباراته الدارجة التي اشتهر بها وأشهرها "بالميللي متر ياحبيبي بالميللي متر".

رؤوف خليف من جديد

أعلنت شبكة قنوات بى ان سبورت الرياضية اسناد التعليق على مباراة الأهلي والوداد البيضاوى المغربي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف معلق لمباراة وذلك على قناة BEIN SPORTS 1 PREMIUM فى تمام التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تفاؤل ومفارقات

في مباراة الأهلي ضد الصفاقسي عام 2006 كان الأهلي يصارع المنافس والأرض والجمهور في جحيم ملعب رادس الذي أممه الأهلي بعد ذلك لانتصاراته، وجاءت قذيفة أبو تريكة لتملأ نفوس الأهلاوية فرحًا وابتهاجًا.

ويتجدد الأمر بتعليق رؤوف خليف في ظروف مشابهة يصارع فيها الأهلي المنافس والأرض والجمهور، في مركب محمد الخامس بالدار البضاء أمام نادي الوداد المغربي، بل ويصارع تحكمات وتعسف الاتحاد الإفريقي أيضًا.

ويأمل جمهور الأهلي أن يكون رؤوف خليف تميمة حظ الأهلي في المباريات النهائية خارج الأرض، ويتوج الأهلي بالبطولة من كازابلانكا.

قائمة الأهلي لمباراة الوداد

تضم قائمة النادي الأهلي التي أعلن عنها بيتسو موسيماني المدير الفني عصر اليوم، ٢٨ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

واختتم الأهلي تدريباته في القاهرة حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة، استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال، قبل مغاردة البعثة اليوم غلى كازابلانكا.