اليمن.. الأمم المتحدة تدعو إلى اتفاق عاجل بشأن فتح الطرق في تعز

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، إلى ضرورة التوصل ”بشكل عاجل“ إلى اتفاق يؤدي إلى فتح الطرق في تغز وغيرها من المحافظات اليمنية.

جاء ذلك عقب الإعلان عن بدء اجتماع بين ممثلي الحكومة اليمنية وممثلين عن مليشيات الحوثي الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمان حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى.

وقال جروندبرج في بيان أورده موقع مكتبه الرسمي في اليمن، مساء الأربعاء، إن ”فتح الطرق في تعز وغيرها من المناطق، يعد عنصرا جوهريا من الهدنة“، لافتا إلى أن ”اليمنيين عانوا كثيرا إزاء إغلاق الطرق“.

وأضاف: ”سيسمح ذلك بلم شمل العائلات التي فرقتها جبهات النزاع، وللأطفال أن يذهبوا إلى المدارس، وللمدنيين أن يصلوا إلى أماكن عملهم والمستشفيات، ولاستعادة حركة التجارة الحيوية“.

ودعا جروندبرج ”الأطراف (اليمنية) للتفاوض بحسن نية، للتوصل بشكل عاجل إلى اتفاق يُسَهل حرية التنقل ويؤدي إلى تحسين ظروف المدنيين“.

وكان مكتب جروندبرج قد أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن ممثلي الحكومة اليمنية، ومليشيات الحوثي الانقلابية، بدأوا الأربعاء، مرحلة جديدة من المفاوضات، تحت رعاية الأمم المتحدة، في العاصمة الأردنية عمان، وذلك للاتفاق على فتح الطرق في تعز، وغيرها من المحافظات.

ودخلت هدنة لمدة شهرين حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي لتمثل بارقة أمل في الصراع. ومن بنود الهدنة البحث في فتح الطرق في تعز للتخفيف من معاناة السكان.

ولفت جروندبرج، في بيانه إلى أن ”الأطراف اليمنية، أحرزت تقدما ملموسا مهما في الاتفاق على استئناف الرحلات التجارية الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي، حيث سافر حتى الآن أكثر من ألف راكب على هذه الرحلات، كما أنه ازداد تردد الرحلات التجارية، وتجري الآن استعدادات لاستئناف الرحلات التجارية بين صنعاء والقاهرة، مصر“.