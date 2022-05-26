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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر: أتوقع استمرار بن شرقي مع الزمالك وإغلاق ملف رفعت.. فيديو

أشرف بنشرقي
أشرف بنشرقي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن آخر المستجدات حول رحيل المغربي أشرف بن شرقي عن صفوف نادي الزمالك إلى جانب اقتراب حسم القلعة البيضاء ضم أحد لاعبي الأندية الكبيرة فى الدورى المصري خلال الميركاتو الصيفي.

 

قال سيف زاهر عبر ملعب أون تايم سبورت : أتوقع استمرار المغربي أشرف بن شرقي فى صفوف نادى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي ولن يترك القلعة البيضاء.

 

 

تابع  أتوقع انتقال لاعب فى أحد الأندية الكبيرة إلى صفوف نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وكان نجما كبيرا فى أحد كبار أندية الدورى المصري. 

 

استطرد: نادي الزمالك يقترب من حسم صفقة كبيرة بانتقال أحد لاعبي الأندية الكبيرة وحصل على موافقته على أن يتم الاتفاق على كافة الأمور والمطالب المالية خلال الفترة المقبلة.

 

أضاف: عمر كمال عبدالواحد سوف يستمر فى نادى فيوتشر بعدما أعلن مسؤولو النادي رسميا بقاءه فى صفوف النادى خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه تم إغلاق ملف انتقال أحمد رفعت نجم فريق فيوتشر بشكل تام.

 

كان اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أعلن عن قائمة مباراة فيوتشر في الدوري الممتاز.

 

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء غدا الخميس على استاد الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة ١٥ من الدوري الممتاز.

 

وضمت القائمة ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

 

يذكر أن أحمد حسن أعلن عن وجود جلسة مرتقبة خلال الأيام المقبلة بين مسئول زملكاوي كبير و رمضان صبحي لاعب بيراميدز وهي الأولى بينهما للتفاوض بشكل رسمي على انضمامه إلى الزمالك . 

 

وكتب أحمد حسن عبر صفحتة بموقع فيسبوك “ خاص.. جلسة مرتقبة خلال الأيام المقبلة بين مسئول زملكاوي كبير ورمضان صبحي وهي الأولى بينهما للتفاوض بشكل رسمي على انضمامه إلى الفريق ” . 

 

وتأهل فريق الزمالك للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الماضي، بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخرا.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحتل الابيض صدارة الجدول برصيد ٤١ نقطة.

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