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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين مصر والبحرين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحرينى، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، المستشار أحمد سعيد، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في مصر.

وقالت صحيفة "البلاد" البحرينية، إن اللقاء حضره وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورئيس الأمن العام، ومدير إدارة التحريات المالية.

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وزير الداخلية يستقبل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر


ورحب وزير الداخلية البحرينى، برئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين ومصر، مثمنًا مستوى التنسيق بين البلدين الشقيقين، خاصة فى المجالات الأمنية.

وخلال اللقاء، تم بحث عدد من الموضوعات والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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