نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني .. كل ما تريد معرفته عنها

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني ، تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن آلية إعلانها ، وذلك بعد أن أنهى طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كافة التفاصيل المتاحة بشأن آلية إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني .

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني

حصل موقع صدى البلد على رد رسمي بِشأن موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني ، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اعمال تصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي تتم بشكل منتظم ، مشيرةً إلى أنه بمجرد انتهاء اعمال التصحيح ورصد الدرجات سيتم فورا اعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالدرجات

وعن أسرار و كواليس تصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تتولى المدارس تشكيل لجان تقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية الورقية ، ثم تقوم بجمع درجات الامتحانات الالكترونية مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية لإعلانها

وحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بشأن آلية اعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : سيتم اعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالدرجات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني ستشمل نتيجة كلا من الفصل دراسي الاول والفصل الدراسي الثاني ، مشيراً إلى أن كل فصل نتيجته تمثل ٥٠٪؜ من الدرجة النهائية للعام الدراسي كله .

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أنه لا صحة لـ اعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في نهاية العام بدون درجات في شكل اجتياز أو عدم اجتياز كما اجتهد البعض.

تحويل تقديرات الترم الاول درجات لإعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني

وكانت قد اُعلنت نتيجة الصف الثاني الثانوي في الفصل الدراسي الاول ، في صورة تقديرات وليس درجات كما يلي :

من 85 : 100 ممتاز

من 65 لأقل من 85 جيد جدا

من من 50 لأقل من 65 جيد

أقل من 50 ضعيف

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس احتفظت بدرجات الطلاب في الترم الأول قبل تحويلها لتقديرات ، ليتم استخدام هذه الدرجات في اعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالدرجات

جدير بالذكر أن اليوم هو اخر ايام امتحانات الصف الثاني الثانوي التي كانت انطلقت رسميا يوم الخميس 12 مايو 2022 .

حيث امتحن طلاب الصف الثاني الثانوي حتى الان في مواد اللغة العربية ،تطبيقات الرياضيات ، الجغرافيا ، اللغة الاجنبية الاولى ، الجبر والتفاضل وحساب المثلثات ، واللغة الاجنبية الثانية ، والفيزياء ، والتاريخ ، والاحياء ، والفلسفة والمنطق ، والكيمياء ، وعلم النفس