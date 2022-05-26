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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رينارد يعلن قائمة السعودية لمعسكر إسبانيا استعدادا لـ كأس العالم 2022

هيرفي رينارد
هيرفي رينارد

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، قائمة الأخضر المشاركة في معسكر الإعداد الذي سيقام في مدينة اليكانتي الإسبانية، في الفترة من 31 مايو الجاري حتى 9 يونيو المقبل، ضمن المرحلة الأولى من الاستعدادا لبطولة كأس العالم 2022.

 

وجاءت قائمة منتخب السعودية كالتالي:

 

محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، أمين البخاري، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك، سلطان الغنام، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

 

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، بجانت منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

 

قرعة كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - الفائز من الملحق الأوروبي بين ويلز والفائز من مباراة أوكرانيا واسكتلندا.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية -  المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - الفائز من ملحق مباراة الإمارات وأستراليا ضد بيرو - الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - الفائز من ملحق مباراة نيوزيلندا ضد كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.

رينارد السعودية كأس العالم 2022 قائمة منتخب السعودية قرعة كأس العالم 2022

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