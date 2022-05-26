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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. سحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد 2022

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

تقام اليوم القرعة الخاصة بكأس الأمم الإفريقية رقم 25 والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 9 وحتى 19 يوليو المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة  14 منتخبًا وهم "مصر البلد المستضيف - تونس - الجزائر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - نيجيريا - الجابون - الرأس الأخضر - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا - كينيا - غينيا".

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد قررت تقديم موعد حفل القرعة ليقام الخميس المقبل 26 مايو بدلا من الجمعة، وسيشارك في سحب القرعة نجوم المنتخب الوطني أحمد الأحمر - إبراهيم المصري - يحيى الدرع - كريم هنداوي.

تقام منافسات البطولة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى وصالة أكتوبر الدولية، مع الاعتذار عن إقامة مباريات باستاد القاهرة وذلك بسبب انشغال الصالة الرئيسية ببطولة العالم للسلاح.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت موافقة الاتحاد الإفريقي على إسناد تنظيم بطولتي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد نسختي 2022 و2024 لمصر بعد سحب تنظيمهما من الجزائر والمغرب.

يحمل منتخبنا الوطني لقب النسخة الماضية من الأمم الإفريقية التي أقيمت في تونس عام 2020، بعد الفوز على نظيره التونسي بنتيجة 27–23.

القاهرة مصر أحمد الأحمر حسن مصطفي كأس الأمم الافريقية

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