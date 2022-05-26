من بينها حجب سلع وتهريب.. الداخلية تضبط 1417 قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1417 قضية تموينية متنوعة من بينهم (5) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات (16,200 طن "أعلاف - دقيق أبيض - أرز - مكرونة")، (375) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (10,435 طن "مكرونة – أرز – دقيق أبيض – سكر – أعلاف" - 424 عبوة سجائر)، وكذلك 601 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (26 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 131 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 106 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 55 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 36قضية توقف عن الإنتاج – 247 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (18,900 طن دقيق بلدى - 16700 رغيف)، و31 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3 طن سكر تموينى – 26 طن أسمدة مدعمة – 1500 لتر بنزين – 596 إسطوانة بوتاجاز) .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (74,335 طن – 596 إسطوانة بوتاجاز – 1500 لتر بنزين – 16700 رغيف خبز – 424 عبوة سجائر).

كان أبرز تلك القضايا ضبط (25 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة للإستيلاء على الدعم المقرر.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة سوهاج و ضبط (3٫270 طن "زيت طعام – مكرونة – أرز أبيض – سكر") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط (2٫950 طن دقيق بلدى مدعم) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم ، تم تجميعه للإتجار به فى السوق السوداء للإستيلاء على فارق الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخبز سياحى"بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة و ضبط (مالك مستودع إسطوانات بوتاجاز – بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى كمية قدرها (596 إسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم) بالإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وتم ضبط (18 قطعة أجهزة تنبيه صوتية خاصة بمركبات الطوارئ) بدون مستندات ومحظور تداولها بالأسواق دون تصريح من الجهات المختصة.. بحوزة (مالك محل لتجارة كماليات السيارات) بمحافظة المنوفية و ضبط (9 طن "لحوم مجمدة – مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.



ونجحت الحملات فى ضبط (11900 قرص لأدوية مخدرة – 2 هاتف محمول).. بحوزة (شخصين قائمان على إدارة إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى) بمحافظة القاهرة وذلك لقيامهما بالترويج عنها على الصحفة المشار إليها و ضبط (9 طن عسل جلوكوز) معبأة داخل براميل بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

كما تم ضبط (6٫350 طن ملح طعام) بدون مستندات مجهول المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "تحجر" ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (10) قضايا بمضبوطات بلغت (285,315 طن أقماح محلية) – (8 مخازن) - (2سيارة نقل) أبرزها ضبط (180 طن "خليط أقماح محلية ومستوردة محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء" – 200 طن "دقيق أبيض" منتج نهائى معبأة داخل شكائر بها نقص فى الأوزان بمقدار 407 جرام فى الشيكارة الواحدة زنة الـ 50 كيلو جرام).. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق الفاخر) بمحافظة الشرقية و ضبط (28٫870 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة تم تجميعها وتخزينها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط (7٫225 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة تم تجميعها وتخزينها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة و ضبط (7 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة تم تجميعها وتخزينها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.