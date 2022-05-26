عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يلمح للقاء مع نظيره السعودي في دولة ثالثة قريبا

حسين أمير عبد اللهيان
حسين أمير عبد اللهيان

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أنه قد يلتقي بنظيره السعودي، فيصل بن فرحان، في دولة ثالثة قريبا.

وقال عبد اللهيان، في مقابلة خلال منتدى دافوس، "لم نقطع العلاقات الدبلوماسية تماما مع الرياض"، معلنا عن "اجتماع قريب مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في دولة ثالثة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وأضاف: "إذا كانت السعودية مهتمة بالعودة إلى علاقاتها مع إيران فنحن نرحب بذلك، وإذا تحركت بسرعة أكبر حينها ستعود علاقات البلدين إلى طبيعتها"، مؤكدا أن إيران والسعودية دولتان كبيرتان وذاتا نفوذ في المنطقة.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اعتبر الثلاثاء الماضي، أن "هناك تقدما وصفه  بأنه غير كاف في المحادثات التي تجريها السعودية مع إيران"، مشيرا إلى أن هناك حقبة جديدة من التعاون تصب في مصلحة جميع الدول.

وأوضح ابن فرحان، في جلسة بعنوان (نحو سياسة أمنية جديدة في الشرق الأوسط) ضمن أعمال منتدى دافوس العالمي، "في المملكة ودول التعاون نركز على مستقبل مبني على الأمن والتعاون وأيادينا مفتوحة لجميع الدول ولإيران بأن هناك حقبة جديدة من التعاون تصب في مصلحة الجميع".

وأضاف: "لكن هذا يحتاج إلى قرار إيراني للتعاون وتعزيز وصياغة مستقبل مزدهر"، متابعا: "نحن في حوار وأحرزنا تقدما لكنه ليس كافيا"، كما حث ابن فرحان إيران على "أن تدخل في الحقبة التي ستشهد تغييرا مميزا".
 

إيران: مصرع وإصابة مهندسين في حادث بوحدة أبحاث عسكرية

رينارد يعلن قائمة السعودية لمعسكر إسبانيا استعدادا لـ كأس العالم 2022

وزير الخارجية الإيراني فيصل بن فرحان الرياض ايران السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

إصابة 15 طالباً وطالبة في حادث على الطريق الدولي بكفر الشيخ

بعد محضر اجتماع الفيدرالي.. انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

سعر الدولار اليوم في مصر 26-5-2022

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني .. كل ما تريد معرفته عنها

الفرح تحول إلى مأتم.. طلقة خرطوش تقتل عريسا يوم خطوبته في الإسكندرية

احتفالاً بانتهاء الدوري الإنجليزي.. من هي الفتاة الشقراء التي احتضنها محمد صلاح؟

ترشيحاتنا

مجمدة بالريش والأحشاء.. ضبط 125 كيلو طيور نافقة بمحل في الجيزة.. صور

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

الفصل بين الأحزاب والنقابات وتشكيل مجلس أعلى.. 6 مطالب للمهندسين في الحوار الوطني

احترس.. هذه الأعراض دليل إصابتك بـ سرطان الدماغ المتقدم

حكم ترك بعض المال للبائع الفقير عند الشراء بنية الصدقة ؟

تكنو تعلن عن هاتف Tecno Pova 3 مميز ببطارية 7000 مللي أمبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

فيديو

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر الهجوم على شريهان خفاجة .. فيديوجراف

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ