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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين حملات لمواجهة انتشار الناموس والبعوض بالغربية

حملات رش الحشرات
حملات رش الحشرات بالغربية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية  بالتنسيق مع وحدة الملاريا بالإدارة الصحية بالسنطة حملات رش بجميع شوارع ومناطق المدينة باستخدام سيارة رش المبيدات لمواجهة انتشار ظاهرة الناموس والبعوض للحفاظ على صحة المواطنين. 

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 تأتي الحملة بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتورة مني صالح رئيس مركز ومدينة السنطة بحماية المواطنين من الناموس والبعوض والروائح الكريهة والقوارض للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان ولمكافحة انتشار الحشرات الضارة. 

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فقد نفذت وحدة الملاريا حملة رش وتطهير الشوارع والبرك وأماكن تجمعات القمامة باستخدام سيارة رش المبيدات في إطار حملة الوقاية من الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض وجارٍ استمرار  الحملات اليومية للقضاء على الحشرات والبعوض الناقل لبعض الأمراض التي تصيب الإنسان.

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