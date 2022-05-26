رفع 510 حالة طريق مخالف بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركه المروريه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع ٥١٠ حالة إشغال طريق مخالف تنوعت مابين ثابتومتحرك عبارة عن رفع:-

- ٢٥٠حالة إشغال طريق مخالف بكفر الدوار بنطاق عدة شوارع( الجيش - الجمهورية - بولس)

- ١٠٥حالة اشغال طريق مخالف بشوارع مدينة ايتاي البارود.

- ٥٠ حالة إشغال طريق بالدلنجات و١٥ حالة إشغال برشيد.

- ٩٠حالة إشغال مخالفة بمركز ومدينة حوش عيسي بشوارع (الجمهوريه - المحطه -٢٣ يوليو) .