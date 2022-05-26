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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان منقوش بالورود.. ديانا حداد تتألق بإطلالة جديدة على إنستجرام

ديانا حداد
ديانا حداد

نشرت الفنانة ديانا حداد صورًا من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.


وظهرت ديانا في الصور بإطلالة صيفية مرتدية فستانا منقوشا بالورود، وقبعة أنيقة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع مكياج ناعم أبرز جمالها الطبيعي.


 

طرحت الفنانة ديانا حداد  فى فبراير الماضي أحدث أعمالها الغنائية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "سيد الحمقى"، مجددة تعاونها إخراجياً مع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ومن ألحان محمد أنور وتوزيع حسام كامل، بعد أن جاءت الكلمات للشاعر محمد القاسمي، وتنتمي للأغنيات الكلاسيكية والتي قدمتها بإحساس كبير وجرأة أيضاً،

وقد أعربت ديانا حداد عن سعادتها بهذا العمل الذي يأتي ضمن الأغنيات التي تحب تقدمها من اللون العاطفي المتضمن جرأة في الطرح، ويمثل المرأة ذات الشخصية القوية التي لا تقبل التهاون بها، مؤكدة أنها تفتخر بكونها تمثل كل امرأة لها شخصيتها الخاصة التي تحب الحق وتدافع عنه.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٥٢٦_١٧٤٢٠٦
اطلاله جديده الفنانة ديانا حداد جلسة تصوير إطلالة صيفية فستان منقوش بالورود موقع تبادل الصور والفيديوهات

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