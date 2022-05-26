عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

10 بطولات و4 إخفاقات..

قبل موقعة الوداد.. نرصد تاريخ الأهلي في نهائيات دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة مرتقبة أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامته على ملعب مركب الخامس بالدار البيضاء، في تمام التاسعة مساء الاثنين المقبل الموافق 30 من الشهر الجاري.


يدخل المارد الأحمر هذا النهائي وهو في جعبته 10 بطولات من الأميرة السمراء وهو الأعلى حصداً لهذه البطولة.

 

ويسعى لإضافة لقب قاري جديد لسجلاته الأفريقية، كما يرغب في تحقيق إنجاز لم يسبق له مثيل وهو حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي، فهذا الجيل رفقة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، كانوا قد رفعوا لقبي البطولة في الموسمين السابقين، ويأملوا في تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي.


تاريخ الأهلي في النهائيات الأفريقية


وقبل الموقعة المرتقبة أمام الفريق المغربي، يقدم لكم موقع "صدى البلد"، تاريخ النادي الأهلي في نهائيات دوري أبطال إفريقيا:


_ يعد هذا النهائي هو الخامس عشر في تاريخ الفريق الأحمر، فقد سبق وأن بلغ لهذا الدور في 14 مناسبة سابقة، تمكن خلالهما من تحقيق 10 بطولات، وأخفق في 4 آخرين.


_ أول بطولة أفريقية حققها المارد الأحمر كانت علم 1982 على حساب فريق كوتوكو الغاني، بعدما حقق الفوز في القاهرة بثلاثة أهداف نظيفة، ثم تعادل في غانا بنتيجة 1/1.


_ خاض الأهلي ثاني نهائي في تاريخه، أمام نفس الفريق الغاني ولكنه خسر هذه المرة بعدما تعادل سبيًا في القاهرة وخسر بهدف وحيد في غانا.


_ جاءت البطولة الثانية على حساب فريق الهلال السوداني عام 1987، بعدما تعادل سلبياً في الخرطوم، وحقق فوزاً بثنائية في القاهرة.


_ غاب الأهلي لفترة كبيرة عن التواجد في البطولة الأفريقية، ولكنه عاد في الألفية الجديدة وحقق ثالث ألقابه الأفريقية على حساب فريق صنداونز الجنوب أفريقي بعدما تعادل 1/1 في بيرتوريا، وبعدها حقق فوزا كبيرا ً بنتيجة ثلاثة أهداف.


_ أما عن لقبه الرابع، فقد تحقق على حساب فريق النجم الساحلي، فقد تعادلوا سويًا في سوسة، وبعدها انتصر في القاهرة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.


_ شهد عام 2006 على تحقيق أغلى الألقاب في تاريخ المارد الأحمر، فقد تعادل بنتيجة 1/1 في القاهرة أمام فريق الصفاقسي التونسي، وبعد أن اقتربت البطولة من التواجد في تونس، لكن أقدام محمد أبو تريكة، حولت وجهة هذا الكاس للجزيرة معقل فريق النادي الأهلي.


_2007 هو عام خسارة الأهلي للبطولة أمام فريق النجم الساحلي، والذي ثار لهزيمته في 2005، وحقق اللقب بعدما تعادل سلبياً في سوسة، وسقط سقوط مفاجئ بنتيجة 3/1 أمام الفريق التونسي.


_ عاد الأهلي من جديد في عام 2008 وحقق لقبه السادس، بعدما حقق الفوز على فريق القطن الكاميروني بنتيجة هدفين نظيفين، وخطف تعادل بنتيجة 2/2 من قلب جاروا.


_ جاءت البطولة السابعة عام 2012، على حساب فريق الترجي التونسي بعدما تعادل الفريقان في القاهرة بنتيجة هدف لهدف، وقلب الطاولة على الفريق التونسي وفاز بنتيجة هدفين لهدف في ملعب رادس.


_ عام 2013 شهد على آخر تتويجات الأهلي في وجود جيله الذهبي، فقد حقق البطولة أمام فريق أورلاندو بايرتس، بعدما تعادل ايجابياً 1/1 خارج ملعبه، وحقق الفوز في القاهرة بنتيجة هدفين نظيفين.


_ سقط الأهلي في عام 2017 أمام فريق الوداد المغربي، بعدما تعادل معه بنتيجة الواحد واحد في القاهرة، وخسر في المغرب بنتيجة هدف نظيف.


_ تلى سقوط المارد الأحمر أمام الوداد، سقوط آخر أمام فريق الترجي التونسي عام 2018، فبعد أن ضمن الأعلي تحقيق لقبه التاسع بنسبة كبيرة عقب الفوز في القاهرة بنتيجة 3/1، عاد الترجي بريمونتادا قوية وحقق البطولة بعدما فاز بثلاثية نظيفة .


_  شهد عام 2020 على تحقيق بطولة خطفت قلوب كل محبي جمهور المارد الأحمر، حيث حققها الأهلي على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، بعدما فاز في نهائي القرن بنتيجة هدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما في نوفمبر من عام الكورونا.


_ آخر تتويجات الأهلي كانت العام الماضي، حيث حقق لقبه العاشر على حساب فريق كايزر تشيفز، بعدما فاز بثلاثية نظيفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

حاول اغتصابها.. طفلة صومالية تقتل سائقا في أكتوبر وتسلم نفسها للشرطة

هشام سليم ردا على إصابته بالسرطان: كل اللي يجيبه ربنا كويس

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

سعر الدولار اليوم في مصر 26-5-2022

ترشيحاتنا

الحكومة: استلمنا من المزارعين 3 ملايين طن قمح حتى اليوم

استهدف أمن واستقرار البلد.. حمزة زوبع يواجه الإعدام طبقا لقانون مكافحة الإرهاب

فلسطين تعلن نتائج التحقيقات.. جندي إسرائيلي تعمد قتل شيرين أبوعاقلة

سان جيرمان يتصدر سباق التعاقد مع ديمبلي.. وبرشلونة يرغب في تجديد عقده

أخبار التكنولوجيا| حيلة مبتكرة يتبعها الهاكرز لاختراق واتساب والسيطرة على حسابك.. تكنو تعلن عن هاتف مميز ببطارية 7000 مللي أمبير

3 بلاد جديدة تنضم لبؤرة جدري القرود وألمانيا تعلن التأهب.. إلى أين يتجه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

فيديو

بسبب الماديات .. روان بن حسين تكشف سر انفصالها عن زوجها وعلاقتها بعمرو دياب

حاول اغتصابها.. طفلة صومالية تقتل سائقا في أكتوبر وتسلم نفسها للشرطة

سالي عبد السلام بعد القبض على المتحرش بها: صحابه هددوني.. ما القصة|فيديوجراف

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر الهجوم على شريهان خفاجة .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ