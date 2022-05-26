قبل موقعة الوداد.. نرصد تاريخ الأهلي في نهائيات دوري أبطال إفريقيا

10 بطولات و4 إخفاقات..

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة مرتقبة أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامته على ملعب مركب الخامس بالدار البيضاء، في تمام التاسعة مساء الاثنين المقبل الموافق 30 من الشهر الجاري.



يدخل المارد الأحمر هذا النهائي وهو في جعبته 10 بطولات من الأميرة السمراء وهو الأعلى حصداً لهذه البطولة.

ويسعى لإضافة لقب قاري جديد لسجلاته الأفريقية، كما يرغب في تحقيق إنجاز لم يسبق له مثيل وهو حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي، فهذا الجيل رفقة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، كانوا قد رفعوا لقبي البطولة في الموسمين السابقين، ويأملوا في تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي.



تاريخ الأهلي في النهائيات الأفريقية



وقبل الموقعة المرتقبة أمام الفريق المغربي، يقدم لكم موقع "صدى البلد"، تاريخ النادي الأهلي في نهائيات دوري أبطال إفريقيا:



_ يعد هذا النهائي هو الخامس عشر في تاريخ الفريق الأحمر، فقد سبق وأن بلغ لهذا الدور في 14 مناسبة سابقة، تمكن خلالهما من تحقيق 10 بطولات، وأخفق في 4 آخرين.



_ أول بطولة أفريقية حققها المارد الأحمر كانت علم 1982 على حساب فريق كوتوكو الغاني، بعدما حقق الفوز في القاهرة بثلاثة أهداف نظيفة، ثم تعادل في غانا بنتيجة 1/1.



_ خاض الأهلي ثاني نهائي في تاريخه، أمام نفس الفريق الغاني ولكنه خسر هذه المرة بعدما تعادل سبيًا في القاهرة وخسر بهدف وحيد في غانا.



_ جاءت البطولة الثانية على حساب فريق الهلال السوداني عام 1987، بعدما تعادل سلبياً في الخرطوم، وحقق فوزاً بثنائية في القاهرة.



_ غاب الأهلي لفترة كبيرة عن التواجد في البطولة الأفريقية، ولكنه عاد في الألفية الجديدة وحقق ثالث ألقابه الأفريقية على حساب فريق صنداونز الجنوب أفريقي بعدما تعادل 1/1 في بيرتوريا، وبعدها حقق فوزا كبيرا ً بنتيجة ثلاثة أهداف.



_ أما عن لقبه الرابع، فقد تحقق على حساب فريق النجم الساحلي، فقد تعادلوا سويًا في سوسة، وبعدها انتصر في القاهرة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.



_ شهد عام 2006 على تحقيق أغلى الألقاب في تاريخ المارد الأحمر، فقد تعادل بنتيجة 1/1 في القاهرة أمام فريق الصفاقسي التونسي، وبعد أن اقتربت البطولة من التواجد في تونس، لكن أقدام محمد أبو تريكة، حولت وجهة هذا الكاس للجزيرة معقل فريق النادي الأهلي.



_2007 هو عام خسارة الأهلي للبطولة أمام فريق النجم الساحلي، والذي ثار لهزيمته في 2005، وحقق اللقب بعدما تعادل سلبياً في سوسة، وسقط سقوط مفاجئ بنتيجة 3/1 أمام الفريق التونسي.



_ عاد الأهلي من جديد في عام 2008 وحقق لقبه السادس، بعدما حقق الفوز على فريق القطن الكاميروني بنتيجة هدفين نظيفين، وخطف تعادل بنتيجة 2/2 من قلب جاروا.



_ جاءت البطولة السابعة عام 2012، على حساب فريق الترجي التونسي بعدما تعادل الفريقان في القاهرة بنتيجة هدف لهدف، وقلب الطاولة على الفريق التونسي وفاز بنتيجة هدفين لهدف في ملعب رادس.



_ عام 2013 شهد على آخر تتويجات الأهلي في وجود جيله الذهبي، فقد حقق البطولة أمام فريق أورلاندو بايرتس، بعدما تعادل ايجابياً 1/1 خارج ملعبه، وحقق الفوز في القاهرة بنتيجة هدفين نظيفين.



_ سقط الأهلي في عام 2017 أمام فريق الوداد المغربي، بعدما تعادل معه بنتيجة الواحد واحد في القاهرة، وخسر في المغرب بنتيجة هدف نظيف.



_ تلى سقوط المارد الأحمر أمام الوداد، سقوط آخر أمام فريق الترجي التونسي عام 2018، فبعد أن ضمن الأعلي تحقيق لقبه التاسع بنسبة كبيرة عقب الفوز في القاهرة بنتيجة 3/1، عاد الترجي بريمونتادا قوية وحقق البطولة بعدما فاز بثلاثية نظيفة .



_ شهد عام 2020 على تحقيق بطولة خطفت قلوب كل محبي جمهور المارد الأحمر، حيث حققها الأهلي على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، بعدما فاز في نهائي القرن بنتيجة هدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما في نوفمبر من عام الكورونا.



_ آخر تتويجات الأهلي كانت العام الماضي، حيث حقق لقبه العاشر على حساب فريق كايزر تشيفز، بعدما فاز بثلاثية نظيفة.