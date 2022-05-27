عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العلم والتلوث يلتقيان

أكياس القمامة تشوه مدرسة ثانوية في سوهاج .. والطلاب: اتعودنا|فيديو

أكوام القمامة تعلو
أكوام القمامة تعلو رصيف مدرسة الشيماء الثانوية بسوهاج

يشهد شارع الجهاد المتفرع من طريق سوهاج أسيوط، بمحافظة سوهاج، أمام مدرسة الشيماء الثانوية بنات، مشهدًا عجيبًا اجتمع فيه العلم والتلوث سويًا، حيث ترى عيناك هناك ما لم تراه من قبل، حيث يوضع أمام سور المدرسة التي تم تأسيسها عام 1993؛ ليتلقى فيها طالبات العلم دراستهم بالمرحلة الثانوية، أكوام القمامة المُبعثرة.

"احنا اتعودنا يعني اهو شويه يعدي الحي ويشيلوهم وشويه ينفضوا ويسيبوا الدنيا زي ما حضرتك شايفة كده قمامة وذباب وروائح لا تُطاق"، بهذه الكلمات بدأت الطالبة ياسمين عز، حديثها مع موقع صدى البلد، موضحة أنها اعتادت على رؤية القمامة مُبعثرة أمام سور المدرسة بعيدًا عن الباب الرئيسي ل"الشيماء الثانوية" بعدة خطوات.

جامعة سوهاج تعقد اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة أهداف خطتها البحثية

وأكدت صديقتها الطالبة بالصف الأول الثانوي، مي أحمد، أن تلك القمامة تُزال ثم تعود لفترة ما ثم تُزال مرة أخرى وهكذا، "المدرسة في شارع راقي جدا مظنش أن الناس اللي هنا ترمي القمامة على الرصيف وتسيب صندوق القمامة لكن لما يكون الصندوق مليان والقطط وغيرها من الحيوانات تقلبه وتفتح في الكياس يبقى الناس هتقول كده كده المكان مش نضيف ويرموا وخلاص".

وزير التعليم يكشف 5 حقائق جديدة عن مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة

إصابة طالبة ثانوى بحالة إعياء داخل مدرسة بالشرقية ونقلها للمستشفى

سورًا يُحيط بمدرسة الشيماء الثانوية بنات، وأمامه رصيفًا تجد عليه عددًا من صِغار النباشين يبحثون عن رزقهم داخل أكوام القمامة المُبعثرة أمام سور المدرسة، حيث ينبشون أكياس القمامة باحثين عن أوراق أو كراتين أو صفيح وزجاج وبلاستيك.

تلك الأشياء التي يمكن إعادة تدويرها لتُصنع تارة أخرى؛ لنرى الرصيف الأمامي للمدرسة المذكورة يعلوه أكوامًا من القمامة والكراتين المُلقاة بها والتي تظهر بشكل واضح في الفيديو الذي التقطه لكم موقع صدى البلد، ويلتف حول تلك الأكوام أكثر من أربعة أطفال يبحثون عن ما يسترزقون منه في تلك القمامة المُبعثرة، ليجتمع العلم والعمل والتلوث في مكانًا وحدًا.

Screenshot_٢٠٢٢٠٥٢٦-١٩٣٥٤١_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٥٢٦-١٩٣٥٤١_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٥٢٦-١٩٣٥٣١_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٥٢٦-١٩٣٥٣١_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٥٢٦-١٩٣٥٢٦_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٥٢٦-١٩٣٥٢٦_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٥٢٦-١٩٣٥٢٢_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٥٢٦-١٩٣٥٢٢_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٥٢٦-١٩٣٥١٩_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٥٢٦-١٩٣٥١٩_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٥٢٦-١٩٣٥١٢_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٥٢٦-١٩٣٥١٢_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٥٢٦-١٩٣٥٠٧_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٥٢٦-١٩٣٥٠٧_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٥٢٦-١٩٣٥٠١_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٥٢٦-١٩٣٥٠١_Gallery
سوهاج شارع أسيوط مدرسة القمامة النباش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

موضوعات متعلقة

بالكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. إيهاب جلال يدشن صفحه رسمية عبر فيس بوك...ساديو ماني يقترب من بايرن ميونخ..شوبير يكشف موقف الأهلي من قرار كاس

حدث ليلًا .. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة.. استعدادات صينية لغزو تايوان .. قرار من النيابة للمتهم بالتعدي على سالي عبد السلام

دراسة: التعديل الجيني يمكن أن يعزز الأمن الغذائي

أخبار العالم| أوكرانيا تعترف بهزيمة كبرى في الشرق وإسرائيل تتهم أمريكا بتسريب معلومات عن اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 - 5 - 2022 والقنوات الناقلة

ترقيات جديدة للسيارة البافارية BMW 2 كوبيه 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

فيديو

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طلقة خرطوش تقتل شابا أثناء حفل خطوبته.. ما القصة .. فيديو جراف

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ