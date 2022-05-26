سياحة النواب: قانون الحج يستهدف تحقيق الحماية والوقاية للمصريين لأداء المناسك بأمان

قال أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تعليقا على الموافقة على قانون الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، إن قانون الحج يستهدف تحقيق الحماية و الوقاية والأمان لـ الحاج المصري كي يؤدي المناسك بمنتهى الأمان .



وأضاف أحمد الطيبي في حواره على قناة " إكسترا نيوز "، :" مشروع القانون أتى لمجلس النواب من الحكومة وتم تقديمه لـ لجنة السياحة والطيران وتم التباحث والمناقشة على القانون وتم الموافقة عليه ".

وتابع احمد الطيبي:" القانون أدى إلى حدوث تعاون وثيق وتنسيق متميز بين كافة الجهات المنظمة للحج وهم وزارة الداخلية ووزارة السياحة ووزارة التضامن ".

وأكمل أحمد الطيبي:" البوابة المصرية الموحدة للحج تقوم بتنسيق العمل بين كافة الجهات المنظمة للحج".

ولفت أحمد الطيبي:" البوابة الموحدة للحج تدافع عن كل الحجاج المصريين قبل السفر للحج وأثناء أداء المناسك وحتى العودة"، مضيفا:" كل حاج يحصل على رقم تعريف كودي من البوابة الموحدة المصرية للحج به كافة البيانات والمعلومات عن الحاج وفندق الإقامة والجهة المنظمة لرحلة الحج للتعامل مع أي مشكلة قد يتعرض لها الحاج ".

