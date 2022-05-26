بسبب 155 مليون دولار.. شاكيرا متهمة بالتهرب الضريبي من إسبانيا

تواجه الفنانة العالمية شاكيرا أزمة في إسبانيا، بعد أن اتهمت من قبل السلطة القضائية في إسبانيا بالتهرب الضريبي.

حيث استندت الهئية القضائية إلى أن شاكيرا لم تسدد الضرائب المستحقة عليها والتي تبلغ قيمتها مايقرب من ١٥٥ مليون دولار أمريكي.



جاء اتهام شاكيرا بالتهرب الضريبي بعد وجدوا انها اقامت في اسبانيا لفترة طويلة تعدت ال 150 خلال عام ، مما يستدعي أن تسدد ضرائبها هناك .

وشددت شاكيرا على أنها لم تقم في اسبانيا خلال تلك المدة ، ولكنها تواجدت في اسبانيا بشكل متقطع فهي صديقة نجم كرة القدم لنادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه ولديها منه طفلان ، لذا لا تجد سبب لتسديد الضرائب فيها .

وتابعت شاكيرا انه ليس لديها إقامة ضريبية في إسبانيا، لكن في الباهاما في السنوات 2012 و2013 و2014، وأنها لم تسافر لإسبانيا سوى من وقت إلى آخر.

ووفقا لبياناتها الخاصة، لم تقم رسميا في إسبانيا سوى منذ عام 2015.