شاكيرا على السجادة الحمراء بـ مهرجان كان .. شاهد

حرصت الفنانة شاكيرا على التواجد بمهرجان كان السينمائي، والتقاط الصور على السجادة الحمراء.

وارتدت شاكيرا، فستان أسود طويل، لتلفت أنظار الحضور بأناقتها.

بينما احتفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي بالعيد الـ 75 لأكبر حدث فني عالم، مساء الثلاثاء، بحضور ما لا يقل عن 120 نجما وصانع أفلام من جميع أنحاء العالم، وأبرزهم جيك جيلنهال، باولو سورينتينو، إيزابيل هوبرت، كريستين ستيوارت، دايان كروجر، وغيرهم.

وشارك عدد من النجوم في ندوات للحديث عن السينما والتحديات التي تواجهها على هامش فعاليات مهرجان كان، وضم الحفل أيضا كل من ليا سيدو، وفيجو مورتنسن، ومخرج فيلمهم Crimes of the Future دفيد كروننبرج.

ووقف جميع ضيوف مهرجان كان على المسرح لالتقاط صورة عائلية بهذه المناسبة الهامة، وافتتح تيري فريمو الحدث بكلمة عن بقاء السينما للأبد، فيما تلقى بيير ليسيكور مدير المهرجان الذي يصادف أن تكون هذه مهمته الأخيرة في هذا المنصب تحية كبيرة من الجمهور والحاضرين للحفل.

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