أخبار الفن.. وفاة الأمريكي راى ليوتا عن عمر 67 عاما.. هاجر السراج: أنا متمردة وعنيدة.. وتفاصيل أولى حلقات مسلسل البيت بيتي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية نستعرض أبرزها فى السطور التالية.



وفاة الأمريكي راى ليوتا عن عمر 67 عاما

توفى الممثل الأمريكى راى ليوتا، عن عمر 67 عاما، حسب تقارير أجنبية.



هاجر السراج : أنا متمردة وعنيدة |خاص

كشفت الفنانة هاجر السراج التي جسدت دور زوجة أحمد السعدني بمسلسل بطلوع الروح عن الصفات المشتركة بينها وبين شخصيتها بالعمل.

بعد طرحه .. تعرف علي أحداث أولي حلقات مسلسل البيت بيتي

عرضت الحلقات الاولي من مسلسل البيت بيتي ليلة امس علي منصة شاهد vip ، حيث حملت العديد من الاحداث.

هنا الزاهد تعيش انتعاشه سينمائية

تعيش الفنانة هنا الزاهد حالة من النشاط سينمائي ، حيث من المقرر ان تشارك في بطولة فيلمين سينمائيين خلال الفترة القادمة .



مجدي كامل يحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف

أتم مجدي كامل مناقشة رسالة الدكتوراه تحت إشراف الدكتور أشرف زكي ود. سميرة محسن ود. سحر أمين