اتحاد نقابات عمال مصر: قضاة يفحصون الطعون المقدمة ضد بعض مرشحي الانتخابات

أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن انتخابات النقابات يحدث فيها طعون كثيرة في الانتخابات وقد يقوم مرشح بالطعن في مرشح منافس لمحاولة ابعاده عن سباق الانتخابات، لافتا إلى أن القضاة يقومون بفحص الطعون المقدمة ضد بعض المرشحين.

أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن انتخابات النقابات يحدث فيها طعون كثيرة في الانتخابات وقد يقوم مرشح بالطعن في مرشح منافس لمحاولة ابعاده عن سباق الانتخابات، لافتا إلى أن القضاة يقومون بفحص الطعون المقدمة ضد بعض المرشحين.

وأضاف عبد المنعم الجمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن كل طعن يقدم ضد مرشح سيقال أسبابه وغدا سيتم اعلان الكشوف النهائية للمرشحين، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من المرشحين في انتخابات النقابات العمالية هذه المرة.

وتابع: "عدد المرشحين كبير جدا اللي مقدم في الانتخابات والعدد أكثر من انتخابات عام 2018، وفى ناس عايزة تأخذ فرصة وتبقى موجودة في التنظيم النقابي لأن بيبقى في طموحات من العمال في التغيير وتقديم أشياء جديدة".