عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد نقابات عمال مصر: قضاة يفحصون الطعون المقدمة ضد بعض مرشحي الانتخابات

عبد المنعم الجمل،
عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر

أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن انتخابات النقابات يحدث فيها طعون كثيرة في الانتخابات وقد يقوم مرشح بالطعن في مرشح منافس لمحاولة ابعاده عن سباق الانتخابات، لافتا إلى أن القضاة يقومون بفحص الطعون المقدمة ضد بعض المرشحين.

أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن انتخابات النقابات يحدث فيها طعون كثيرة في الانتخابات وقد يقوم مرشح بالطعن في مرشح منافس لمحاولة ابعاده عن سباق الانتخابات، لافتا إلى أن القضاة يقومون بفحص الطعون المقدمة ضد بعض المرشحين.

 

وأضاف عبد المنعم الجمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن كل طعن يقدم ضد مرشح سيقال أسبابه وغدا سيتم اعلان الكشوف النهائية للمرشحين، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من المرشحين في انتخابات النقابات العمالية هذه المرة.

 

وتابع: "عدد المرشحين كبير جدا اللي مقدم في الانتخابات والعدد أكثر من انتخابات عام 2018، وفى ناس عايزة تأخذ فرصة وتبقى موجودة في التنظيم النقابي لأن بيبقى في طموحات من العمال في التغيير وتقديم أشياء جديدة".

اتحاد نقابات عمال مصر إبراهيم عيسى القاهرة والناس الإعلامي إبراهيم عيسى نقابات عمال مصر قناة القاهرة والناس عمال مصر النقابات العمالية اتحاد نقابات عمال برنامج حديث القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

جريمة في الشيخ زايد| العثور على 5 جثث من أسرة واحدة بمزرعة

ترشيحاتنا

ديكور كافيه..حقيقة إنشاء أول برج إيفل في أفريقيا بالشرقية

أيهما أولى الأضحية أم الصدقة للمحتاج؟.. البحوث الإسلامية يجيب

إسرائيل تتهم أمريكا بتسريب معلومات عن اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني

إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على أحد الباعة الجائلين

تعيين ماجد موسى مديرا عاما بالإدارة المركزية لجمارك مبنى الركاب 3بمطار القاهرة

مواجهات مع مسلح في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. والشرطة تطالب السكان بالاحتماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

فيديو

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

ذهب إلى حي شعبي والأهرامات .. تفاصيل زيارة البرازيلي رونالدينيو لـ مصر

إصابة خطيرة.. دومينيك حوراني تتعرض لحادث أثناء تصوير أغنية العب غيرها في دبي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ