عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم بامبو: نسعى لاحتلال المربع الذهبى في الدوري مع البنك الاهلي

بامبو
بامبو

أبدى كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى، عن سعادته بفوز فريقه على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقال بامبو خلال تصريحات تليفزيونية لـ قناة "أون تايم سبورتس"، إنه يشكر الله على تحقيق الفوز أمام المصرى، موضحا أن الثلاث نقاط مهمة للغاية، خصوصا أن المباراة كانت صعبة ولكنهم استطاعوا تحقيق المطلوب منها.

وأضاف بامبو أن البنك الأهلى يستهدف المربع الذهبى هذا الموسم أو على الأقل التواجد في صفوف الست فرق الأوائل، لافتا إلى أن اللاعبين يركزون في كل مباراة على حدة حتى لا يتشتتوا، متمنيا أن تستمر النتائج الإيجابية لفريقه.

ودعا بامبو الله أن يخرج فريق المصري البورسعيدى من أزمته الحالية ويعود إلى تحقيق الانتصارات وإسعاد جماهيره، مختتما حديثه: "اللى جاى أحسن إن شاء الله وراضى بنسبة كبيرة عن أدائى وسأعمل على تطويره".

وجاءت أهداف المباراة من البنك الأهلى عن طريق كريم بامبو الذى تمكن من أحراز هدفين بالدقيقة 25، 76 وناصر منسى بالدقيقة 74، بينما جاء هدف فريق المصرى البورسعيدى بالدقيقة 49.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 29 محتلا المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد المصرى البورسعيدى عند النقطة 20 محتلا المركز الـ13.

الدوري المصري البنك الاهلي بطولة الدوري المصري الممتاز نادي البنك الأهلي كريم بامبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

جريمة في الشيخ زايد| العثور على 5 جثث من أسرة واحدة بمزرعة

ترشيحاتنا

ديكور كافيه..حقيقة إنشاء أول برج إيفل في أفريقيا بالشرقية

أيهما أولى الأضحية أم الصدقة للمحتاج؟.. البحوث الإسلامية يجيب

إسرائيل تتهم أمريكا بتسريب معلومات عن اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني

إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على أحد الباعة الجائلين

تعيين ماجد موسى مديرا عاما بالإدارة المركزية لجمارك مبنى الركاب 3بمطار القاهرة

مواجهات مع مسلح في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. والشرطة تطالب السكان بالاحتماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

فيديو

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

ذهب إلى حي شعبي والأهرامات .. تفاصيل زيارة البرازيلي رونالدينيو لـ مصر

إصابة خطيرة.. دومينيك حوراني تتعرض لحادث أثناء تصوير أغنية العب غيرها في دبي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ