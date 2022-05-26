التأمين الاجتماعي: تسليم فيزا ميزا خلال 3 دقائق لأصحاب البطاقات الزرقاء المتوقفة

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن مصر بها 6.5 مليون صاحب معاش ومستحق لديه بطاقة زرقاء وتم تحويل 5.5 مليون مواطن منذ أشهر إلي بطاقات ميزة بدون حدوث أي مشكلة.



وأضاف جمال عوض خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " المصري افندي "، أن المشكلة التي تواجه أصحاب المعاشات أن البطاقات الزرقاء لها تاريخ صلاحية وبعضها سوف ينتهي يوم ١ يونيو القادم.





وأضاف أن ٢٥٠ ألف بطاقة سوف تنتهي بداية الشهر القادم، والمواطن سيذهب إلي المعاش وسيتم تحويلة إلي التأمينات الاجتماعية لمراجعة البطاقة لأن صلاحيتها انتهت.

وكشف اللواء جمال عوض أنه ليس هناك داعي للقلق فالمعاش موجود وعلى المواطن الذهاب للتأمينات والبنك الزراعي لاستخراج كارت ميزة.

وطالب المواطنين بالذهاب بصورة البطاقة وعليها رقم الهاتف وسيتم إعطاؤه فيزا ميزا الجديدة خلال ٣ دقائق للقبض من خلالها الشهر القادم وسيتم تفعيل الكارت الأزرق القديم للقبض.