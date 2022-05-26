بالأورانج.. داليا البحيري تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها صورا جديدة لها وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتألقت داليا البحيري بإطلاله مشرقة ولوك كاجوال، مرتدية ترنج أنيقا باللون الاورانج مع نظارة شمس، وتركت شعرها مسندلًا على كتفيها، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمالها.

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يشار إلى أن أحدث أعمال داليا البحيرى مسرحية "أبو العربى" مع هانى رمزى، والتى خاضت بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع، كما شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وشارك في بطولتها أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.