من الجيم.. سعد لمجرد يحتفل بنجاح من أول دقيقة

حمّس المطرب المغربي، سعد لمجرد، جمهوره لممارسة الرياضة ونشر صورة له من داخل الجيم وهو يؤدي التمارين الرياضية، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهر لمجرد خلال الصورة وهو يستعرض لياقته البدنية، وعلق: "من اول دقيقة" ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.



تخطت أغنية "من أول دقيقة" التي جمعت بين كل من النجمة اللبنانية اليسا والنجم المغربى سعد لمجرد حاجز الـ 78 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في أقل من شهر ، بعد تصدرها التريند لفترة كبيرة، وهى من كلمات أمير طعيمة وألحان رامى جمال وتوزيع أحمد إبراهيم.