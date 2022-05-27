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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتعال مفاجئ لسيارة تسلا موديل Yونجاة سائقها.. فيديو

اشتعال مفاجئ لسيارة
اشتعال مفاجئ لسيارة تسلا موديل Yونجاة سائقها

تعرض سائق إحدى سيارات شركة تسلا الامريكية لتجربة قيادة مرعبة في مدينة فانكوفر الكندية، حيث اشتعلت النيران فجأة في سياراته موديل Y أثناء توقفه أمام إحدى إشارات المرور واشتعال النيران فيها بشكل مفاجئ وعدم قدرتة على الخروج منها في البداية.

اشتعال مفاجئ لسيارة تسلا موديل Yونجاة سائقها

تمكن السائق بصعوبة من الخروج من الكروس أوفر الكهربائية المشتعلة ولكن يمكن رؤية النيران المتصاعدة بعنف من السيارة أثناء محاولة قوات الإطفاء لإخماد الحريق.

اشتعال مفاجئ لسيارة تسلا موديل Yونجاة سائقها

تم إخماد الحريق المشتعل في سيارة تسلا موديل Y خلال 5 دقائق، وهو معدل ممتاز ويبدو أن البطارية نفسها لم تشتعل بشكل مروع لما هو معروف من صعوبة إطفاء نيران البطاريات الكهربائية.

 

قام بعض سائقي سيارات تسلا بالشكوة في أوقات ماضية من تجارب مماثلة وانغلاق السيارة عليهم وعجزهم عن فتج الأبواب في حالة فشل الطاقة والمحرك فيها، ومن الضروري بالفعل إضافة خيار الفتح الميكانيكي للأبواب في سيارات تسلا لتفادي مشاكل كهذه.

تسلا فانكوفر موديل Y الكروس اوفر سيارات

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