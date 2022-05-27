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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

انطلاق قافلة طبية بقرية أم الرزق للكشف على 1316 مواطنا

صدى البلد

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية ام الرزق بمركز كفر سعد تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان .

وفى هذا السياق،، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير المديرية أنه تم خلال تلك القافلة التى استمرت على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣١٦ مواطن، كما تم تحويل ٢٧ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٣حالات، الى جانب إجراء٥٢٥تحليل معملى و فحص ٤١ حالة بالأشعة و ٣١حالة بالسونار..

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