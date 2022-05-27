لا يتناول أي أدوية... أكبر معمّر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده الـ 113

يحتفل الفنزويلي خوان فيسينتي بيريز مورا، الذي منحته موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية الأسبوع الماضي لقب أكبر معمر في العالم، بعيد ميلاده رقم 113.





ولدى بيريز مورا الذي يتمتع بصحة جيدة، 41 حفيداً و18 من أبناء الأحفاد و12 من أبناء أبناء الأحفاد، وفقاً لوكالة «رويترز».



وقال إنريكي جوزمان الطبيب بمصحة سان خوزيه دي بوليفار بولاية تاتشيرا الفنزويلية إنه باستثناء ارتفاع بسيط في ضغط الدم ومشاكل في السمع بسبب التقدم في العمر، فإن مورا يتمتع بصحة جيدة ولا يتعاطى أي أدوية.



Juan had his photo taken for the first time aged 51.



Now, he's the oldest man alive at 112. — Guinness World Records (@GWR) May 18, 2022



وأضاف جوزمان: «يبدو لي بصحة جيدة بوجه عام».



وأصبح بيريز مورا أكبر معمر في العالم بعد وفاة ساتورنينو دي لا فوينتي جارسيا، الذي ولد في 11 فبراير عام 1909 في إسبانيا، وتوفي في يناير وعمره 112 عاماً و341 يوماً.

