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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لا يتناول أي أدوية... أكبر معمّر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده الـ 113

اكبر معمر
اكبر معمر

يحتفل الفنزويلي خوان فيسينتي بيريز مورا، الذي منحته موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية الأسبوع الماضي لقب أكبر معمر في العالم، بعيد ميلاده رقم 113.
 

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41 حفيدا.. تعرف على أكبر معمر في العالم

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حلو و حادق ...طريقة عمل أرز معمر


ولدى بيريز مورا الذي يتمتع بصحة جيدة، 41 حفيداً و18 من أبناء الأحفاد و12 من أبناء أبناء الأحفاد، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال إنريكي جوزمان الطبيب بمصحة سان خوزيه دي بوليفار بولاية تاتشيرا الفنزويلية إنه باستثناء ارتفاع بسيط في ضغط الدم ومشاكل في السمع بسبب التقدم في العمر، فإن مورا يتمتع بصحة جيدة ولا يتعاطى أي أدوية.
 


وأضاف جوزمان: «يبدو لي بصحة جيدة بوجه عام».

وأصبح بيريز مورا أكبر معمر في العالم بعد وفاة ساتورنينو دي لا فوينتي جارسيا، الذي ولد في 11 فبراير عام 1909 في إسبانيا، وتوفي في يناير وعمره 112 عاماً و341 يوماً.
 

معمر العالم جينيس موسوعة خوان

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