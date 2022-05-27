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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الإسماعيلي :ندرس أسلوب اللعب ضد الزمالك في المباراة المقبلة

صدى البلد

تحدث حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن مواجهة الزمالك المقرر لها السبت المقبل في الدوري هذا الموسم.


قال الجمل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالنسبة لنا مباراة الزمالك هامة، وقمة، وسنبذل جهدا بدنيا وفنيا وبعد مباراة البنك الأهلي ونحن ندرس الأسلوب الذي سنعتمد عليه ضد الزمالك" 


أضاف: "نريد استثمار الدوافع التي خُلقت داخل اللاعبين خلال الفترة الأخيرة وهناك تركيز قبل مواجهة الزمالك" 


وختم حديثه قائلا: "لدينا بعض الإصابات مثل دونجا، وعصام الذي تعرض للطرد في مباراة البنك الأهلي ولدينا ثقة في باقي اللاعبين، ونُجهز كل اللاعبين"

 

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