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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف موقف الأهلي من قرار كاس برفض تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف النادي عقب قرار المحكمة الرياضية الدولية “ كأس ” برفض طلب الأهلي بتأجيل نهائي دوري ابطال افريقيا أو نقل المباراة لملعب محايد.


وأكد "شوبير" عبر برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت" أن هناك أحد المسؤولين في الأهلي أخبره أن الجميع كان يعلم قرار  كاس والخطاب كان مجرد “ واجب ” حتى لا يتم اتهام المجلس بالتقصير. 

وأضاف أن فكرة انسحاب الأهلي من المباراة أمر غير مطروح من الأساس مشددا أن المباراة في النهاية كره قدم فاز من فاز وهزم من هزم .


وعن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فأكد أنه خالف أوامر الأطباء بعدم السفر حيث أنه يعاني من آلام في القدم والعين ولكنه أصر علي السفر من أجل دعم الفريق والقيام بواجبه علي اكمل وجه .

 

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" في بيان رسمي قرار المحكمة الدولية بشأن شكوى الأهلي بتأجيل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.


حكمت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) لصالح الكاف، ورفضت طلب الأهلي تأجيل نهائي دوري الأبطال.

دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا احمد شوبير الأهلى أون تايم سبورت محمود الخطيب

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