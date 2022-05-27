تقديم الخدمات الطبية لـ130 ألفا بالمنيا بمبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض المزمنة

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن المديرية قدمت الخدمات الطبية لـ130 ألفا و218 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وذلك فى الفترة من سبتمبر 2021 وحتى نهاية أبريل 2022 وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة وبرعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا

وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمديرية أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 سنة والمواطنين من عمر 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأوضح أنه يتم تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريقا بالوحدات الصحية والمراكز الطبية حيث تم تقديم التوعية والتثقيف الصحي والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة .

