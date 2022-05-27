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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأجواء شديدة الحرارة اعتبارا من غد السبت

موجة حارة
موجة حارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد سوف تتأثر بإمتداد منخفض السودان، الذى يعمل على رفع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة اعتبارا من غد السبت وتستمر خلال أيام الأسبوع المقبل.

 

وقالت هيئة الأرصاد، سوف تسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، تكون حارة على السواحل الشمالية.

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الموجة الحارة سوف تستمر على مدار أيام الأسبوع المقبل، لتكون ذروة الارتفاع خلال الموجة الحارة يومى الأحد والأثنين .

موجة حارة تضرب البلاد 

أما عن حالة الطقس اليوم، يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية .

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية، أما عن درجة الحرارة الآن على  القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.

 

أما خلال فترة الموجة الحارة، المتوقع استمرارها حتى الأسبوع القادم، فمتوقع أن تسجل درجات الحرارة علي القاهرة والوجه البحرى 37 درجة مئوية، ويسجل محافظات الصعيد وجنوب البلاد 43 درجة.

وتشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية أيضا على فترات متقطعة. 
 

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