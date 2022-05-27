التعليم العالي في أسبوع .. صدور قرارا بإغلاق 9 كيانات وهمية بمحافظة الشرقية.. إعلان أسماء الفائزين بلقب الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات

وزير التعليم العالي يصدر قرارا بإغلاق 9 كيانات وهمية بمحافظة الشرقية

المعهد القومي للمعايرة ينظم احتفالية باليوم العالمي للمترولوجيا

مصر تشارك في أعمال الدورة الـ26 للمؤتمر العام لمنظمة الإلكسو

أسماء الفائزين بلقب الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها ، صدور قرارا بإغلاق 9 كيانات وهمية بمحافظة الشرقية، وإعلان مصر تشارك في أعمال الدورة الـ26 للمؤتمر العام لمنظمة الإلكسو.

تلقي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مُقدمًا من الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم والدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول مسابقات القمة التي يتم تنفيذها على مستوى الجامعات المصرية؛ لتحديد واختيار الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجمهورية، وذلك في ضيافة جامعة الفيوم.

وأفاد التقرير بأن تلك المسابقة أطلقها قطاع الأنشطة الطلابية، تحت رعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بداية العام على مستوى الأقسام العلمية بالكليات، ثم على مستوى الكليات ثم على مستوى كل جامعة، لتحديد الطالب والطالبة المثاليين بكل جامعة، لتتم بعدها المنافسة النهائية لتحديد الفائزين علي مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن عدد المُتنافسين في تلك المستويات بلغ نحو 8000 طالب وطالبة.

وأوضح التقرير أن قطاع الأنشطة الطلابية أطلق من خلال المسابقة، مبادرة اتحاد طلاب جامعة الفيوم الخاصة باختيار سُفراء النوايا الحسنة بين رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات؛ لتقديم مبادرات تحت عنوان "قادرون باختلاف" لرعاية وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات، على أن تنتهي تلك المسابقة باختيار سفير لكل قطاع من قطاعات الجمهورية الستة (شمال الدلتا، الدلتا، القاهرة الكبري، شمال الصعيد، جنوب الصعيد، القنال وسيناء)، واستمرت المسابقات خلال الفترة من 15 - 18 مايو الجاري.

كما تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، حول تنظيم المعهد احتفالية بمقر المعهد، في إطار احتفال دول العالم باليوم العالمي للمترولوجيا، في العشرين من مايو من كل عام؛ بهدف توفير أساس مُتجانس لنظم القياس بالعالم، ودعم الاكتشاف العلمي، والابتكار، والتصنيع، والتجارة الدولية، وتحسين جودة الحياة، حيث يعتبر ذلك التاريخ هو بداية التعاون الدولي في علم القياس.

وأفاد التقرير بأنه تم اختيار شعار الاحتفال لهذا العام "القياس في العصر الرقمي"، وذلك في ضوء ما تُحدثه التكنولوجيا الرقمية من ثورة في مُجتمعاتنا، وتحوز على اهتمام جميع أفراد المجتمع حاليًا.

شهد الاحتفالية، د. هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، ود. محمد عامر رئيس المنظمة الإفريقية للمترولوجيا.

كما شارك في الاحتفالية، عملاء المعهد من مُختلف الجهات والوزارات بالدولة، وتضمن برنامج الاحتفال عرضًا مُقدمًا من د. نهى عماد، حول المعهد القومي للمعايرة في عصر التحول الرقمي، ثم عرض د. هشام فاروق خطة الوزارة في التحول الرقمي، فضلاً عن تقديم 4 عروض تحت عنوان: مقدمة عن المترولوجيا في العصر الرقمي، خطوات التحول الرقمي في المعهد القومى للمعايرة، نحو جيل جديد من شهادات المعايرة الرقمية DCC، خطوات المعهد نحو شهادات المعايرة الرقمية DCC.



واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا حول مشاركة جمهورية مصر العربية في أعمال الدورة الـ26 للمؤتمر العام لمُنظمة الإلكسو.



وذلك برئاسة وفد جمهورية العراق، وبحضور د. محمد ولد أعمر المدير العام لمنظمة الإلكسو، وأ. هانى بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ود. محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات رئيس لجنة البرنامج والميزانية للجنة الوطنية لليونسكو، ود. داليا أحمد سامى الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ومقرر لجنة البرنامج والميزانية باللجنة الوطنية، والسادة أعضاء المؤتمر العام، وذلك بمقر منظمة الإلكسو بالجمهورية التونسية.

بينما في كلمته، أكد الدكتور محمد لطيف أن الدول العربية تمر بكثير من التحديات الثقافية والإنسانية، ومنها: النهوض والإصلاح وتحقيق هدف التنمية المُستدامة المُتمثل في "ضمان التعليم الجيد المُنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع"، وذلك من خلال إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030، مشيراً إلى أن الأولوية الأولى الآن هي الإصلاح في منظومة التعليم والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والثقافة النافعة، موضحًا أن تلك الأدوات هي القوى المُحركة التي تستطيع أن تدفع وتحرك الاقتصاد إلى النمو، وتدفع الشعوب إلى إعادة البناء النفسي والمعنوي والمادي.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أن الدورة الـ26 من المؤتمر العام للإلكسو ذات أهمية بالغة، حيث تضمنت أعمالها مناقشة أهم ما يخص المنظمة العربية في جميع مجالات عملها من (تربية، وعلوم، وثقافة، واتصال ومعلومات)، فضلاً عن مناقشة الجوانب المالية والإدارية الهامة.

كم استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مُقدمًا من. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة ٩ من الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة.



وأفاد التقرير بمداهمة 9 كيانات وهمية بمحافظة الشرقية، شملت:

• المُنشأة المُسماة "أكاديمية السلام للتدريب التابعة لمستشفى صلاح سالم التخصصي" والكائن مقرها نهاية شارع الغشام، بداخل مستشفى صلاح سالم التخصصي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتدعي تدريب الطلاب، ومنحهم شهادات مُعتمدة في مجال التمريض.

• المُنشأة المُسماة "الأكاديمية المصرية للعلوم الإدارية"، والكائن مقرها أمام كوبري جامعة الزقازيق، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتزعم منح شهادات مصدق عليها من وزارة الخارجية، في تخصصات: (اللغات والترجمة، الحاسبات ونُظم معلومات، تكنولوجيا البترول، التمريض، الأشعة، التحاليل الطبية).

• المُنشأة المُسماة "أكاديمية بروفيشنال للتدريب" Professional، والكائن مقرها في 4 شارع النجار - مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتدعي قبول الطلاب وتدريبهم من الحاصلين على (الثانوية العامة، والإعدادية، والدبلومات الفنية)، وتمنح دبلومة التمريض المهني، وتزعم اعتمادها من وزارة الخارجية.

• المُنشأة المُسماة "أكاديمية تأهيل الدولية للتمريض Taahel"، والكائن مقرها في امتداد شارع المحافظة، الطابق الثالث، مدينة الزفازيق بمحافظة الشرقية.

• المُنشأة المسماة "مؤسسة فكر للتدريب F E K R"، والكائن مقرها بجوار محطة القطار، برج القصر الأبيض، مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتدعي منح شهادة مُعتمدة من جامعة كامبريدج البريطانية في مجالات (التمريض، التحاليل الطبية، الهندسة وأعمال المساحة والحاسب الآلي واللغات، التنمية البشرية، المحاسبة، اللغات والترجمة، التسويق والمبيعات، إدارة الموارد البشرية).

• المُنشأة المُسماة "أكاديمية إم واي إف للدراسات والتدريب" والكائن مقرها في شارع المحافظة، برج نقابة المعلمين، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتزعم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وما يُعادلها من الدبلومات الفنية، للالتحاق بأقسام: (العلوم الصحية، المساحة، البترول، إدارة الأعمال والمحاسبة، السياحة والفنادق، الصحافة والإعلام)، ومنح شهادة مُعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

• المُنشأة المُسماة "أكاديمية أوبك OPEC" والكائن مقرها في شارع السلام، خلف كلية التجارة، الدور الأرضي، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وما يُعادلها من الدبلومات الفنية، والمعاهد الأزهرية، وحملة المؤهلات فوق المتوسطة؛ للدراسة في تخصصات (الضيافة، التمريض، البترول والبتروكيماويات، نظم المعلومات وإدارة الاعمال، المُختبرات والمعامل، المساحة)، كما تدعي المُنشأة منح دبلومة مُعتمدة في التمريض، وتزعم تأجيل التجنيد.



• المُنشأة المُسماة "الدولية للعلوم والتكنولوجيا" والكائن مقرها بجوار كوبري الجامعة، الدور الأول بعد الأرضي، مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات (الإعدادية والثانوية)، ومنحهم شهادة مُعتمدة من المجلس الوطني للتدريب والتعليم.

• المنشأة المسماة "أكاديمية ساينس للدراسات والتدريب" والكائن مقرها بداية الطريق الإقليمي، برج التيسير، الدور الثاني بعد الأرضي، مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، كما تدعي منح دبلومة التمريض المهني بشهادة مصدق عليها من وزارة الخارجية.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق هذه الكيانات الوهمية، ومخاطبة محافظ الشرقية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد الدكتور عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد ، والتي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانوني.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية ، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمي أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.