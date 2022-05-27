شوبير: أسطورة روما يشاهد نهائي دوري أبطال أوروبا في القاهرة

أعلن الإعلامي محمود شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن حضور اللاعب توتي لاعب روما السابق مصر قريبا.

وكتب شوبير: "أسطورة روما توتى يعلن عن مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا في القاهرة".

يذكر أن كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف النادي عقب قرار المحكمة الرياضية الدولية “كأس” برفض طلب الأهلي بتأجيل نهائي دوري ابطال افريقيا أو نقل المباراة لملعب محايد.



وأكد شوبير عبر برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت" أن هناك أحد المسؤولين في الأهلي أخبره أن الجميع كان يعلم قرار كاس والخطاب كان مجرد “واجب” حتى لا يتم اتهام المجلس بالتقصير.