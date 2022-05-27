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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: جدري القرود ليس شديد العدوى ولا يحتاج للتلقيح الشامل

أرشيفية
أرشيفية

قال مسئول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القردة في البلدان غير الموبوءة، ويمكن القيام بذلك من خلال إجراءات سريعة.

ونوهت منظمة الصحة العالمية بأنه لا توجد حاجة للتلقيح الشامل أو التحصين الشامل ضد الفيروس، حتى مع تزايد حالات الإصابة بجدري القرود في العديد من البلدان.

وأشار الخبراء إلى أن جدري القرود ليس شديد العدوى، ولا ينتشر الفيروس إلا من خلال الاتصال الوثيق، أي ملامسة الجلد للجلد مع الشخص المصاب، وفي مثل هذا السيناريو يمكن احتواء الفيروس من خلال إجراءات سريعة، بحسب موقع "livemint".

وقالت سيلفي برياند، مديرة منظمة الصحة العالمية للتأهب للمخاطر المعدية العالمية في إحاطة فنية للدول الأعضاء في الجمعية السنوية لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة: "نعتقد أننا إذا وضعنا الإجراءات الصحيحة في مكانها الصحيح الآن يمكننا احتواءها بسهولة".

وتم الإبلاغ عن تلك المعلومات في بعض البلدان غير الموبوءة، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وأستراليا وكندا والنمسا وجزر الكناري وإسرائيل وسويسرا.

وشددت المنظمة على أن هناك فرصة سانحة لمنع المزيد من الانتشار، وحثت عامة الناس على عدم القلق لأنه أبطأ بكثير من الفيروسات الأخرى مثل فيروس كورونا.
 

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الصحة العالمية جدري القردة إجراءات سريعة الفيروس الولايات المتحدة

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