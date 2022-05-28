عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالخطوات.. طرق تسجيل الشقق المؤجرة على موقع وزارة الداخلية

عقارات
عقارات

نصت المادة رقم (33 مكرر) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار.

ويتم إخطار الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

ونعرض خطوات تسجيل الشقق المؤجرة طبقا للقانون الجديد، والتي جاءت كالتالي:

1- الدخول على الموقع وزارة الداخلية الرسمي.

2- إنشاء حساب على موقع الوزارة عند استخدامه لأول مرة.

3- اختيار تسجيل مستخدم جديد واستكمال الخطوات المطلوبة.

4- اختيار خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة.

5- تسجيل البيانات الأساسية لكل عين المؤجرة والمالك والمستأجر والمرافقين معه في العقار.

6- الضغط على كلمة «إرسال».

7- اختيار إنهاء إجراءات الدفع بالتسجيل.

الشقق وزارة الداخلية مكافحة الارهاب الشرطة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

الليلة بـ 1000 جنيه.. ضبط عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة في الغردقة

ترشيحاتنا

أخبار التعليم.. التقدم ببرنامج البحث العلمي الجديد لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار.. لطلاب جامعة عين شمس.. آخر موعد للمشاركة في حضور المؤتمر الدولي cop27

أطول شهور السنة.. كم مناسبة مرت على المصريين في شهر مايو؟

أخبار العالم| مصر والأردن والإمارات يوقعون اتفاقية للتكامل الصناعي غدا..أمريكا تؤكد أهمية الانتهاء من التحقيق في قتل شيرين أبو عاقلة.. قصف موقع عسكري في إيران..الصحة العالمية تحذر من تفشي جدري القرود

امتحانات الدبلومات الفنية 2022 | الطلاب يتوافدون على اللجان لأداء العربي والدين

المركز القومي للبحوث يعلن عن حاجته لعدد من الوظائف |تفاصيل كاملة

بالخطوات.. طرق تسجيل الشقق المؤجرة على موقع وزارة الداخلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

رغم بتر ساقها.. شاهد طفلة تركض على قدم واحدة إلى المدرسة

وثائق تفضح جرائم تعذيب مسلمي الإيجور في الصين

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

فيديو

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ