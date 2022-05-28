بالخطوات.. طرق تسجيل الشقق المؤجرة على موقع وزارة الداخلية

نصت المادة رقم (33 مكرر) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار.

ويتم إخطار الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

ونعرض خطوات تسجيل الشقق المؤجرة طبقا للقانون الجديد، والتي جاءت كالتالي:

1- الدخول على الموقع وزارة الداخلية الرسمي.

2- إنشاء حساب على موقع الوزارة عند استخدامه لأول مرة.

3- اختيار تسجيل مستخدم جديد واستكمال الخطوات المطلوبة.

4- اختيار خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة.

5- تسجيل البيانات الأساسية لكل عين المؤجرة والمالك والمستأجر والمرافقين معه في العقار.

6- الضغط على كلمة «إرسال».

7- اختيار إنهاء إجراءات الدفع بالتسجيل.