في انتظار البطولة السابعة.. مشوار ليفربول حتى نهائي باريس 2022

ينتظر فريق ليفربول تتويجه بالبطولة الأوروبية السابعة في تاريخه، بعدما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2022 لملاقاة ريال مدريد الإسباني.

ويواجه نادي ليفربول الإنجليزي، نظيره ريال مدريد الإسباني، غداّ، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب العاصمة باريس، في إطار نهائي التشمبيونزليج.

ونستعرض مشوار فريق ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام حتى النهائي، وذلك من خلال السطور التالية:.

مشوار فريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا العام

نجح فريق ليفربول في تحقيق العلامة الكاملة من دور المجموعات، حيث استطاع الفوز بـ 6 مباريات محققاً 18 نقطة

ثم تأهل فريق الريدز إلى دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 2/0، ثم خسر في لقاء الإياب بنتيجة 1/0، ليتأهل بمجموع المباراتين 2/1 لصالحه.

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى دور ال8، لملاقاة بنفيكا البرتغالي، حيث استطاع الفوز عليه بنتيجة 6/4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ثم تأهل ليفربول إلى الدور قبل النهائي، وفاز على فريق الغواصات الصفراء ذهاباَ وإياباً، حيث فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 2/0، ثم فاز إياباً في إسبانيا بنتيجة 3/2، ليُعلن تأهله إلى النهائي لملاقاة ريال مدريد.

ويسعي ليفربول إلي حصد اللقب السابع في تاريخه، من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن حصد اللقب السادس على حساب توتنهام في 2019.