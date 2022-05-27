عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في انتظار البطولة السابعة.. مشوار ليفربول حتى نهائي باريس 2022

ليفربول
ليفربول

ينتظر فريق ليفربول تتويجه بالبطولة الأوروبية السابعة في تاريخه، بعدما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2022 لملاقاة ريال مدريد الإسباني.

ويواجه نادي ليفربول الإنجليزي، نظيره ريال مدريد الإسباني، غداّ، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب العاصمة باريس، في إطار نهائي التشمبيونزليج.

ونستعرض مشوار فريق ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام حتى النهائي، وذلك من خلال السطور التالية:.

مشوار فريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا العام

  • نجح فريق ليفربول في تحقيق العلامة الكاملة من دور المجموعات، حيث استطاع الفوز بـ 6 مباريات محققاً 18 نقطة
  • ثم تأهل فريق الريدز إلى دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 2/0، ثم خسر في لقاء الإياب بنتيجة 1/0، ليتأهل بمجموع المباراتين 2/1 لصالحه.
  • تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى دور ال8، لملاقاة بنفيكا البرتغالي، حيث استطاع الفوز عليه بنتيجة 6/4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
  • ثم تأهل ليفربول إلى الدور قبل النهائي، وفاز على فريق الغواصات الصفراء ذهاباَ وإياباً، حيث فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 2/0، ثم فاز إياباً في إسبانيا بنتيجة 3/2، ليُعلن تأهله إلى النهائي لملاقاة ريال مدريد.

ويسعي ليفربول إلي حصد اللقب السابع في تاريخه، من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن حصد اللقب السادس على حساب توتنهام في 2019.

البطولة السابعة ليفربول باريس ريال مدريد دوري ابطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

مين الواسطة اللي طلعتكم؟.. متصلة تهاجم 3 مذيعين على الهواء .. تفاصيل

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل فتاة صومالية قتلت سائقًا حاول اغتصابها

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

ترشيحاتنا

صفع مصليًا أثناء خطبة الجمعة.. مسجلّ يقتحم مسجدًا بدمياط والشرطة تتدخل

روسيا: مختبرات أمريكية وراء تفشي جدري القرود

فن على الأرضيات والحوائط.. مجدي طالب يبدع في رسم لوحات 3D

بالأسماء.. إيهاب جلال يستقر على ضم 44 لاعبًا في قائمة منتخب مصر

لورانس العرب وسيدة القصر.. ما السر وراء انفصال عمر الشريف وفاتن حمامة؟

بي إم دبليو تشوق عملاءها لـ M2 الكوبيه الرياضية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاون عسكري مشترك.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية للكونغو

زقازيق سان جيرمان.. هكذا استقبل رواد السوشيال ميديا برج إيفل الشرقية

بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

الابن مختفِ بـ لندن.. من هم أصحاب الحق في ميراث سمير صبري ؟

فيديو

5 أفراد من أسرة واحدة .. تفاصيل واقعة الشيخ زايد .. فيديو جراف

تعاون عسكري مشترك.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية للكونغو

بسبب الوحدة.. إقامة الراحل سمير صبري في أحد الفنادق الشهيرة في الزمالك

كلكوا لا تستحقوا هذا المكان.. قصة متصلة تحرج مذيعة وزملاءها على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ