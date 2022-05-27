نجيب ساويرس في زيارة لـ محمد رمضان في كليب بلالين

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره فيديو جديدا أثناء تصوير كليبه الجديد “بلالين”، المقرر طرحه يوم الإثنين المقبل عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.



وظهر في الفيديو الذي شاركه محمد رمضان مع جمهوره على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” رجل الأعمال نجيب ساويرس أثناء زيارته لمحمد رمضان ومشاهدة كواليس تصويره لـ كليب بلالين.

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وعلق محمد رمضان على الفيديو، فقال: “اثناء تصوير الكليب الجديد .. أعز صديق.. نجيب ساويرس”.

أغنية "بلالين" من كلمات وألحان إسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وأسيست بروديوسر عبدالرحمن محسن، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لـ MR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

وكان رمضان، قد كشف خلال الساعات الماضية، عن مقطع فيديو من كواليس تصوير أغنيته الجديدة "بلالين" بأحد شوارع القاهرة، وتجمهر عدد كبير من جمهوره حوله لالتقاط الصور التذكارية معه ومصافحته.

يذكر أن، آخر أغاني محمد رمضان، كانت أغنية "ايفري داي" التي تعاون فيها معه المغني النيجيري دامي، وتم طرحها عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب".

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