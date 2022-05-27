إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية.. الثلاثاء القادم

تواصل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك تمهيدا لرصد وتقدير درجات نهاية العام الدراسي 2021 / 2022 ، ومن المقرر اعتماد النتيجة وإعلان أسماء الطلاب الأوائل عصر الثلاثاء المقبل عقب انتهاء الرصد .

وقال علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أن أعمال التصحيح مستمرة مشيرا الى انه تم الانتهاء من تصحيح بعض المواد بنسبة ٨٠% وبعدها رصد وتقدير الدرجات ومن قم تحديد العشر الأوائل.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن العينة العشوائية والتي جري أخذها تشير الى أن نسبة النجاح بالمحافظة جيدة، وستكون مقاربة لنسبة النجاح العام الماضي.

وقال عبد الرؤوف، إن النتيجة سيتم الانتهاء من تصحيحها الاثنين المقبل فيما سيجري اعتمادها من المحافظ فور الانتهاء على أن يتم إعلانها في اليوم التالي في المدارس.

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية، قد بدأت في 14مايو الماضي وانتهت فى 19 مايو بعد أداء الطلاب الامتحانات فى مادة الدراسات الاجتماعية .

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدو امتحان الشهادة الإعدادية ١٢١٨٩٦ طالب وطالبه فى ٦٥٠ لجنة امتحانية.