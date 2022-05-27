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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضابط ابتز والده.. رحلة نجل شاروخان من تهمة الاتجار بالمخدرات للتبرئة

نجم بوليوود شاروخان
نجم بوليوود شاروخان

أسقطت وكالة مكافحة المخدرات الهندية التهم الموجهة لآريان خان، نجل ممثل بوليوود شاروخان في قضية مخدرات، وكان قد ألقي القبض عليه في أكتوبر 2021 بتهمة تعاطي المخدرات في إحدى الحفلات.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كان مكتب مكافحة المخدرات قد اتهمه بحيازة واستهلاك وبيع مواد غير مشروعة، ولكن يوم الجمعة ، برأه القضاء الوطني في القضية ، قائلا أنه لم يتم العثور على مخدرات مع أريان خان.

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ووردت في صحيفة الاتهام التي تم نشرها يوم الجمعة أسماء 14 متهما في القضية لكنها استبعدت ستة آخرين بينهم آريان خان لعدم كفاية الأدلة.

وبالعودة إلى أحداث العام الماضي، قام مسؤولون من الشرطة المركزية في 2 أكتوبر 2021 بمداهمة سفينة سياحية، قائلين إنهم تلقوا بلاغًا بوجود مخدرات على متنها.

تم تفتيش آريان خان واستجوابه قبل أن يصعد على متن السفينة، ولكن في النهاية تم احتجازه، وكان خان واحدًا من عدة أشخاص ألقي القبض عليهم في القضية وأمضى حوالي 3 أسابيع في السجن.

أطلق سراحه لاحقا بكفالة، ولكن حتى هذه اللحظة سيطرت القضية على عناوين الصحف والمحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي الهندية حيث ادعت الشرطة الهندية أن آريان خان كان مستخدمًا معتادًا للمخدرات وقام أيضًا بتوريد البضائع المهربة.

وزعم شاهد رئيسي في هذه القضية أنه أُجبر على توقيع أوراق فارغة في مكتب الشرطة، وعلى أثر هذا الادعاء تم استبعاد الضابط المسئول عن القضية وهو “سمير وانكيدي” بعد ظهور رغبته بالابتزاز.

وقال محامي خان، يوم الجمعة، موكول روهاتجي ، أن شاروخان شعر بالسعادة بسبب تبرئة اسم ابنه، متابعا: في النهاية ، ظهرت الحقيقة.

يخضع العديد من ممثلي بوليوود والشخصيات التلفزيونية للتدقيق منذ عام 2020، ويبدو أنه ضمن تحقيق في مزاعم انتشار تعاطي المخدرات في صناعة السينما الهندية.

وفي عام 2020، استجوبت وكالة المخدرات أربع ممثلات على الأقل، بما في ذلك ديبيكا بادوكون ، لكن لم يتم اتهام أي منها بارتكاب أي مخالفات، كما اعتقلوا الممثلة ريا تشاكرابورتي في عام 2020 بزعم شراء مخدرات لصديقها الممثل سوشانت سينج راجبوت، الذي تم العثور عليه لاحقا ميتا في شقته وقالت الشرطة في ذلك الوقت إنه قتل نفسه.

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