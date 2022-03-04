إيمان أبو طالب تشن هجوما على شاروخان الصعيد

استنكرت الاعلامية إيمان ابو طالب، ما فعله شاروخان الصعيد والبحث عن الترند من خلال زواج أربعة مرة واحدة.

وأضافت أبو طالب ، خلال برنامجها " بالخط العريض "، علي فضائية " الحياة اليوم "، أن الإنسان أصبح يبحث عن الترند علي السوشيال ميديا من خلال واحدة من أقدس العلاقات الإنسانية وهي الزواج مشيرة الى أن شاروخان قنا باع نفسة من أجل الترند والشهرة علي السوشيال ميديا.

وأشارت أبو طالب الى أن شاروخان الصعيد سبق وأن بحث عن الترند علي السوشيال ميديا بعد قراره بالسفر الي القاهرة سيرا علي الأقدام وبعد وقت قصير حدث له هبوط ولم يستطع إكمال الرحلة لافتة إلى أنه بعد فترة خرج علي السيوشيال ميديا ليخدع ملايين الناس ويصرح أنه تزوج أربع نساء في يوم واحد .

واكدت أبو طالب ، أن شاروخان برر موقفه بأنه كان يعمل دعاية لقاعة افراح وأنه يحاول اقناع الناس بالعمل علي تقليل تكاليف الزواج ووصفت شاروخان بأنه نموذج يخرج ويختفي بسرعة لأن الشهرة التي سعي اليها طول الوقت الماضي جاءت عن طريق غير صحيح.