تفاصيل تعاون شاروخان وكاجول في فيلم جديد بعد 7 سنوات من Dilwale

يعود نجم بوليوود الشهير شاروخان للتعاون مجددا مع زميلته كاجول بعد مرور 7 سنوات على طرح فيلمهما الشهير Dilwale الذي حقق ملايين الدولارات في شباك التذاكر العالمي، في عمل جديد من إخراج كاران جوهر.

يجمع شاروخان وكاجول كيمياء وجاذبية قوية على الشاشة تسببت في تحقيق نجاح كبير لعدد من الأعمال المشتركة بينهما، أشهرها Kuch Kuch Hota Hai و Dilwale Dulhania.

يشارك في بطولة فيلم شاروخان وكاجول كل من عليا بهات ورانفير سينج، وسيتم تصويره في مومباي قريبا.

أعلن نجم بوليوود الشهير شاروخان موعد عرض فيلمه الجديد Pathan الذي تأخر تصويره كثيرا بسبب جائحة كورونا، وأزمة حبس نجله لفترة توقف خلالها عن العمل ومر بأزمة نفسية كبيرة.

ونشر شاروخان الفيديو الدعائي الأول لفيلمه الجديد Pathan، في مارس الماضي، والمقرر طرحه في السينمات الهندية والعالمية 25 يناير 2023 بحسب ما أعلنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشارك شاروخان في بطولة فيلم Pathan في كل من ديبيكا بادكون وجون إبراهام، وتدور أحداثه حول حب الوطن والتضحية من أجله.

كان آخر أعمال شاروخان التي طرحت في السينما عام 2018، وهو فيلم Zero الذي شارك في بطولته مع كاترينا كيف وأنوشكا شارما، لكنه فشل في تحقيق إيرادات تذكر في شباك التذاكر.