حي حلوان يقود حملة لرفع الإشغالات بمحيط محطة المترو.. صور

استجابة سريعة

شكا عدد من الأهالي من انتشار الإشغالات و«التوك توك» في ميدان حلوان ومحيط محطة المترو.

استجابت الدكتورة هالة عبد النبي رئيس الحي موجهة بتكثيف حملات الاشغالات والتواجد الميداني وفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الاعمال المخالفة للقانون ومنها مخالفات الباعة الجائلين

ورصد وضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين .

وتم بالفعل تنفيذ حملة مكبرة بقيادة رئيس حي حلوان والأجهزة المعنية وتم القيام بحملة اليوم تمكنت من رفع جميع الإشغالات من محيط محطة مترو حلوان والتي تعيق حركة رواد المترو .

كما تم إخلاء محيطها من الباعة الجائلين المخالفين وتمكنت الحملة إلى إعادة الانضباط بالشارع.

كما وجهت بضرورة شن حملات يومية لفرض الانضباط واحكام السيطرة علي المخالفين وانتظام حركة سير المواطنين والحركة المرورية.

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