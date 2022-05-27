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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة سريعة

حي حلوان يقود حملة لرفع الإشغالات بمحيط محطة المترو.. صور

رئيس حب حلوان خلال
رئيس حب حلوان خلال الحملة

شكا عدد من الأهالي من انتشار الإشغالات و«التوك توك» في ميدان حلوان ومحيط محطة المترو.

 استجابت الدكتورة هالة عبد النبي رئيس الحي موجهة  بتكثيف حملات الاشغالات والتواجد الميداني  وفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الاعمال المخالفة للقانون ومنها مخالفات الباعة الجائلين 
ورصد وضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين .

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لرفع الإشغالات.. رئيس حي حلوان تقود حملة مكبرة بميدان محطة المترو|صور

وتم بالفعل تنفيذ حملة مكبرة بقيادة  رئيس حي حلوان والأجهزة المعنية وتم القيام  بحملة اليوم  تمكنت من رفع جميع الإشغالات من محيط محطة مترو حلوان والتي تعيق حركة رواد المترو .

كما تم إخلاء محيطها من الباعة الجائلين  المخالفين وتمكنت الحملة إلى إعادة الانضباط بالشارع.

كما وجهت  بضرورة شن حملات يومية لفرض الانضباط واحكام السيطرة علي المخالفين وانتظام حركة سير المواطنين والحركة المرورية.

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حلوان الإشغالات ميدان حلوان محطة المترو حملات الاشغالات الباعة الجائلين

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