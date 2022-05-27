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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي ورشة عمل بجامعة حلوان.. الإثنين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

 


ينظم برنامج التغذية العلاجية كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، بالتعاون مع الجمعية العلمية للتنمية  البستانية، ورشة عمل تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي المصري ..المشكلة والحلول، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي  القائم بعمل رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد الكلية، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين الموافق ٣٠ مايو الجاري بالمدرج الكبير بمقر الكلية ببولاق أبو العلا.

يحاضر في الورش الدكتور عبد الحميد عبد الحميد  عميد معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية المركز القومي للبحوث، والدكتورة حنان فهمي وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتورة جهاد محمد موسي  أستاذ بمركز البحوث الزراعية ورئيس مجلس الجمعية البستانية، الدكتور كمال الدين يوسف جعفر الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتنبؤات المناخية، الدكتور مصطفى الشربيني مؤسس مبادرة المليون للتكييف المناخي، الدكتور عبد الباسط الجمل أستاذ بالمركز القومي للبحوث، الدكتور محمد حسن رئيس مجلس إدارة مؤسسة استدامة للتنميه البيئية، الدكتور عيسى الشريف الأمين العام للجمعية خبراء الضرائب العرب، لواء دكتور ابراهيم الغزاوى مساعد وزير الداخلية وخبير الامن الدولى ، و المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الإستئناف.

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وعلى جانب أخر شاركت جامعة حلوان في البرنامج التدريبي في مجال مكافحة الفساد والحوكمة لكوادر الجامعة والذي عقد في رحاب الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وذلك  بحضور قيادات الجامعة من العمداء و الوكلاء و أعضاء هيئة التدريس والقيادات ومجموعة من الكوادر الإدارية بجامعة حلوان لإعداد الجهاز الإداري للدولة والقيادات تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويأتى ذلك في ظل حرص برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة على مكافحة الفساد، و تحت إشراف الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان.

وتضمن البرنامج التدريبي في مجال مكافحة الفساد والحوكمة تعريف الفساد وأسبابه وآثاره وسبل مكافحته والاطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر ومؤسسات الدولة المصرية، وأهم التشريعات والقوانين وأهم الاجهزة الرقابية، واستعراض استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.

كذلك تقديم نظرة على المشروعات القومية الكبري واستعراض مشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية ودوره في توفير المعلومات الدقيقة والحقيقية لمتخذي القرار واستعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتقديم نظرة عامة علي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة والنزاهة والشفافية والمسائاة والمحاسبة والرقابة الوقائية والمانعة في مواجهه الفساد الإداري.

برنامج التغذيه العلاجية كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان جامعة حلوان كلية الأقتصاد المنزلى جامعة حلوان الجمعية العلمية

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