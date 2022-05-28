الضاني بـ80 جنيه.. ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي بدمياط والسر في الأعلاف| فيديو

محافظة دمياط

يستعد مربي المواشي وأصحاب مزارع المواشي بدمياط ، لاستقبال موسم الأضحية بعيد الأضحى المبارك.

وشهد سوق تجارة المواشي بدمياط، سواء الخراف أو البقر، ارتفاع كبيرا في أسعاره وأرجع البعض السبب إلى ارتفاع أسعار العلف بالمقارنة بالعام السابق والأعوام الماضية.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الماشية إلا أن التجار هذا العام يحرصون على التجهيز والاستعداد لإقامة شوادر بيع الماشية والتي يتم التجهيز لها هذه الأيام وتقام قبل موسم عيد الأضحى بمدة لا تقل عن ٢٠ يوم ولا تزيد عن شهر، حيث يبدأ المواطنين في الإقبال على تلك الشوادر لشراء وحجز الأضحية الخاصة بهم.

ويقول وليد حواس أحد تجار الماشية ومن الموردي للمزارع، أن هذا العام يشهد سوق تجارة المواشي ارتفاعا غير معتاد في الأسعار بالمقارنة بالأعوام السابقة وذلك بسبب قل المعروض من الماشي وارتفاع أسعار العلف الخاص بتربية الماشية بمختلف أنواعه سواء خرفان او عجول وابقار.

وأشار أن سعر كيلو الخراف قائم وصل إلى ٨٠ جنيه ومن المتوقع أن يزيد أكثر خلال الأيام القادمة وهي أيام الموسم بالمقارنة ان السعر العام الماضي كان لا يتعدى ٦٣ جنيه، أما بالنسبة للعجول فالسعر للجاموسي وصل الى ٦٥ جنيه في حين انه كان لا يتعدى ٥٠ جنيه وكذلك البقري وصل الى 70 جنيه في حين أنه كان لا يتعدى ٥٥ جنيه والأسعار تلك ليست ثابتة ففي كل يوم تختلف الأسعار.

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