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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

إعلام القاهرة تناقش مستقبل الميتافيرس في مصر .. خبراء: تسبب العزلة الاجتماعية ويلزم دراستها

صدى البلد

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، غدا، حلقة نقاشية عبر تطبيق zoom، والتي تتناول بها تطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع الهجين، والميتافيرس، بمجال صناعة الإعلام والترفيه والتسويق.

مؤتمر إعلام العلمي الـ 27

وتأتي هذه الحلقة النقاشية على هامش مؤتمر إعلام القاهرة السابع والعشرين، بمشاركة بحثية واسعة لطلاب البكالوريوس بالشعبة الإنجليزية بالكلية لمادة الويب كاست التي تقوم بتدريسها د. سارة فوزي المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية وأحد المتحدثين بهذه الجلسة.

وتدير هذه الحلقة النقاشية الدكتورة فاطمة الزهراء السيد الأستاذ المساعد بالكلية وتضم مجموعة من خبراء التحول الرقمي وتكنولوجيا الاتصال كمتحدثين رئيسيين وهم: د. شيرين البحيري أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة المنوفية وهى خبير متخصص بمجال الإعلام الرقمي وصحافة الذكاء الاصطناعي، أيمن صلاح خبير تكنولوجيا تطوير مستحدثات الإعلام ، مصطفى متولي مدير أول مشروعات البنية التحتية التكنولوجية لمصر واستشاري تحول رقمي، ورشا أشرف مدير مشاريع التحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين ألفي، المعيدة بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو الهيئة المعاونة لمادة الويب كاست.

سلبيات تقنيات الواقع المعزز

  قالت الدكتورة سارة فوزي، المدرس في كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الجلسة التي ستعقد في كلية الإعلام غدا، ذات أهمية كبيرة لأنها تهدف إلى استشراف مستقبل تطبيقات الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، مثل الميتافيرس، في مصر، إلي جانب محاولة التعرف على الطريقة التي يتعامل بها المستخدمون في هذه التقنيات.

وأضافت "فوزي"، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، هذه التقنيات لها بعض السلبيات، حيث سيتم مناقشة تأثيراتها النفسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن استخدامها بكثرة سواء في مجال الألعاب أو التواصل الاجتماعي، يتسبب في تعميق العزلة الاجتماعية والانفصال عن الواقع، إلى جانب مشكلات اختراق الخصوصية.

تقنيات الواقع المعزز

وأوضحت د. سارة فوزي، المدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أنه سيتم مناقشة هذه السلبيات على مستوى الصحة النفسية والعقلية، والجسدية، لأنه من المعروف أنه لكي يتم استخدام هذه التقنيات يجب ارتداء النظارات والقفازات.

واختتمت: سيتم تناول ومناقشة هذه المسائل ومحاولة استشراف مسقبلها في مصر، خاصة مع إطلاق النسخة التجريبية عام 2023،  وتأثيراتها على طبقات المجتمع المصري وفئاته العمرية المختلفة.

أهمية دراسة الواقع الافتراضي

من جانبها، قالت نيفين ألفي، المعيدة بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو الهيئة المعاونة لمادة الويب كاست، إن الجلسة تأتي في إطار المؤتمر الدولي لكلية الإعلام، وهي الأولى من نوعها، لأهميتها وتسليط الضوء على جهد الطلاب والباحثين من الفرقة الرابعة من طلاب مادة الويب كاست، إلى جانب تسليط الضوء، على قضية وموضوع يمثل المستقبل في عالم التكنولوجيا وهو الواقع الافتراضي، والواقع المعزز والواقع الهجين مثل الميتافيرس، والذي يترقبه العالم.

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وأضافت، "ألفي"، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد"، أن تقنيات الواقع الافتراضي، بما تحتويه من سلبيات ومخاطر، وإيجابيات، يتم عليها حاليا العديد من الأبحاث العلمية، وهي موضوعات وتقنيات تستحق الدراسة، والاستكشاف لتأثيراتها، والتعامل معها، من حيث طرق الشراء والتعلم بداخلها من خلال الافاتار الخاص بكل مستخدم، وغيرها من الأمور.

وأكدت، المعيدة بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو الهيئة المعاونة لمادة الويب كاست، أن هذه التقنية تستحق إلقاء الضوء عليها في الأبحاث العلمية ومن خلال الجلسات النقاشية والمحاضرات، لأنها تمثل مستقبل التكنولوجيا.

المؤتمر العلمي لإعلام القاهرة

المؤتمر العلمي لإعلام القاهرة

يذكر أن فعاليات المؤتمر العلمي تبدأ رسميا يومى 29 و 30 مايو الجارى،  بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام  تحت رعاية د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة د. هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، والأمين العام للمؤتمر د. وسام نصر وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

الاعلام الميتافيرس الواقع الافتراضي كلية الإعلام مؤتمر إعلام

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