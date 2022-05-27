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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج صاخب.. ناهد السباعي تستعرض أنوثتها بإطلالة جذابة

ناهد السباعي
ناهد السباعي

حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

تألقت ناهد السباعي في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود،  وأكملت إطلالتها بأقراط جذابة ومميزة وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ناهد السباعي على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ومكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية .

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمني راضي، إخراج يسري نصر الله.

بينما آخر أعمالها السينمائية فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.

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IMG_٢٠٢٢٠٥٢٧_٢١٠١١٤
إطلالة جذابة ناهد السباعي إطلالة عصرية مكياج صاخب اللون الاسود احدث ظهور لها

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